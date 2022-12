Villanova Mondovì lancia la nuova mostra dei 'Presepi in Grotta dei Dossi'

Nella splendida location naturale della Grotta più colorata d'Italia, a Villanova Mondovì, si ripresenta la Mostra Concorso “Presepi in Grotta” giunta ormai alla sua XXII edizione.



Quest'anno l'esposizione inizierà il giorno di Natale, il 25 dicembre e sarà aperta tutti i pomeriggi fino all' 8 gennaio con le visite guidate di 60 minuti ciascuna alle ore 15, 16 e 17 (proseguirà poi ancora tutte le domeniche del mese di gennaio).



Saranno presenti le opere delle tre categorie in concorso: artisti, scuole/associazioni e giovani.



I visitatori che si immergono in questo interessante percorso illuminato da luci

soffuse tra laghetti e stalattiti, potranno al termine della visita votare i loro presepi preferiti tra gli oltre 40 esposti.



Per le visite la prenotazione è necessaria e si può effettuare telefonando ai numeri: 339.796.6644 – 339.852.6515 oppure tramite la mail grottadossi@libero.it.