Si dimette la dottoressa Careri. A Villanova Mondovì incarico provvisorio alla collega Bonicco

Dal 31 dicembre 2022 la Dr.ssa Maria Carmela Careri ha rassegnato le dimissioni quale Medico di Medicina Generale operante a Villanova Mondovì.

Al fine di garantire la continuità assistenziale è stato assegnato dal 1 gennaio 2022 un incarico provvisorio alla Dr.ssa Francesca Bonicco che effettuerà l’ambulatorio in via IV Novembre, 18 a Villanova Mondovì (tel. 370/3620751 per gli appuntamenti, tel. 351/7747751 per le urgenze; email studiomedicobonicco@gmail.com per richieste ricette) nei seguenti orari lun 15-18,30; mar 9,30-12,30; mer 18-20; gio 9,30-12; ven 9,30-12,30.

Si precisa che dal 1 gennaio tutti gli assistiti in carico alla Dr.ssa Careri saranno trasferiti automaticamente in carico alla Dr.ssa Bonicco fatta salva la facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro Medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale.