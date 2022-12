Anche i due nuovi vigili della Polizia Locale di Saluzzo alla cerimonia di Torino

Emozione e orgoglio per la Polizia locale del Comune di Saluzzo che lo scorso 7 dicembre a Torino ha partecipato con una delegazione alla cerimonia per l’entrata in servizio dei nuovi agenti.

Le “new entry” nel corpo sotto la guida del comandante Fulvio Senestro sono Beatrice Bodello, 29 anni, originaria di Bernezzo, e Simone Guerrini, 23 anni da Sangano (To).

E’ stato l’atto conclusivo del corso di formazione organizzato dalla Regione Piemonte e che si è svolto alla scuola «Bussi» di Torino.

Oltre un centinaio i nuovi agenti, un numero molto elevato rispetto al passato perché agli “allievi” dell’ultima tornata si sono aggiunti quelli delle due annate precedenti quando non si è tenuta la cerimonia finale, causa Covid.

E’ stato lo stesso Senestro a consegnare “le placche” ai due nuovi vigili saluzzesi, presente alla cerimonia con la vice comandante Maria Grazia Pallo e l’ispettore Lucia Rossi.

«Siamo stati protagonisti – dice il comandante – di una cerimonia partecipata e sentita ed è stato bello viverla con i nuovi colleghi che hanno condiviso il percorso di formazione con altri giovani da tutto il Piemonte e che si è conclusa con un gesto gioioso, il lancio in aria dei cappelli di ordinanza, che ha colorato la splendida cornice di piazza Castello di bianco e blu, i colori della nostra divisa».

Con gli agenti Bodello e Guerrini, sono 12 quelli in servizio nel municipio di Saluzzo, compreso il comandante Senestro. A loro si affiancano i tre colleghi di Manta e Lagnasco, perché il corpo di Polizia locale è unico e gestito in forma associata, secondo una apposita convenzione.