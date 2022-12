Dall’associazione Donne per la Granda una strenna di Natale nel segno della solidarietà

Il 2022 sta finendo, è tempo di auguri di Natale, scambio di doni e felicitazioni per l’anno che verrà. Nella rosa delle letterine troviamo anche quella dell’associazione Donne per la Granda, che dopo due anni di pandemia è tornata a fare programmi e incontri.

È stato un tempo difficile, ma tutto questo ha reso il gruppo ancora più forte, dando la spinta per continuare a lasciare segni di sensibilizzazione sul nostro territorio.

Anche quest’anno quindi, in occasione del Santo Natale, per la presidente Giovanna Tealdi è arrivato il momento per il tradizionale scambio degli auguri da condividere con tutte le socie e con chiunque abbia a cuore sentimenti di solidarietà, come aiuto per gli altri e conoscenza della bellezza e dell’arte, da esprimere e da promuovere.

Il Natale ha la magia di riportarci indietro, ai ricordi della nostra infanzia e giovinezza, quando tutto appare magico ed incantato. Una magia che si rinnova di anno in anno per una festa ricca di atmosfere, dove tutti ci sentiamo più buoni, più disponibili verso gli altri, felici di trascorrere questi giorni insieme ai familiari e agli amici più stretti.

Ma rappresenta anche un’occasione di riflessione per i problemi che ci circondano: dalla pandemia (che non è ancora finita, tocca ricordarlo), le guerre, la fame nel mondo, la povertà che spinge i popoli all’emigrazione, a quelli sociali come la disoccupazione e la perdita dei posti di lavoro, i disagi giovanili, i bambini abbandonati e maltrattati, i malati che soffrono, l’aumento dei poveri e bisognosi.

Tutte queste situazioni mettono tristezza, ma stimolano ad essere più altruisti e ad impegnarci quotidianamente nell’ambito di vita di ciascuno. Non sarà molto forse, ma è la base da cui partire, perché anche la più grande tempesta inizia sempre con una goccia d’acqua.

Donne per la Granda chiude un anno positivo. Un anno che ha regalato soddisfazioni, grazie alla sinergia con istituzioni e altre associazioni del territorio, ma soprattutto all’impegno di tutto il gruppo. Ogni singola socia dell’Associazione rappresenta una piccola luce e tutte insieme formano un firmamento di stelle che brilla con i riflessi della solidarietà e delle iniziative che rendono questo mondo un po’ migliore.

Da qui la strenna finale: “Nel nuovo anno ci aspettano tante sfide e vogliamo impegnarci per vincerle tutte insieme alle nostre socie. Approfittando del periodo natalizio e nella speranza che il prossimo anno sia migliore di quello che sta per finire il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, augura a tutti gli associati, sostenitori ed alle loro famiglie un felice Natale ed un 2023 pieno di salute e felicità!”.