Calcio Serie D: il Fossano si rinforza ancora, dal Varese arriva Gabriele Premoli

Nuovo innesto in casa Fossano, con l'obiettivo di recuperare terreno nella seconda parte della stagione e giocarsi il tutto per tutto per la salvezza.

La società blues ha ufficializzato l'ingaggio di Gabriele Premoli, difensore classe 1998.

Premoli è reduce dall'esperienza con la maglia del Varese.

Si tratta del quarto movimenti in entrata per il Fossano dopo Alfiero, Alvitrez e Simonetta.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Quarto innesto di esperienza in casa Fossano Calcio: il presidente, il direttivo, il mister e lo staff tecnico danno il benvenuto a Gabriele Premoli classe 1998. Ex calciatore di Città di Varese andrà a completare la rosa.