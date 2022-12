Raduno a Formia e Tirrenia per i giovani azzurri dell'atletica: Roatta, Abellonio e Mazza tra i convocati

Come da tradizione, torna lo stage nazionale di inizio stagione per il settore giovanile. Sono 118 gli azzurri convocati dal vicedirettore tecnico Antonio Andreozzi divisi sulle due sedi di Formia (dal 3 al 7 gennaio) e Tirrenia (dal 2 al 6 gennaio).

Tutti i convocati sono nati tra il 2004 e il 2006, quindi nella prossima stagione faranno parte delle categorie juniores e allievi (secondo anno), con la prospettiva di partecipare agli Europei U20 di Gerusalemme in programma dal 7 al 10 agosto.

A Tirrenia sono attesi 54 atleti tra mezzofondisti, marciatori e lanciatori. Sette i piemontesi inseriti nel gruppo azzurro. Filippo Iacocca (Vittorio Alfieri Asti), specialista del lancio del martello è l’unico lanciatore così come Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino) è l’unica marciatrice. Più rappresentato il settore mezzofondo con cinque presenze: Adele Roatta (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), reduce dagli Europei di Cross di Piemonte 2022; Elena Abellonio (Atl.Alba), Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino), Gabriele Angiono (Battaglio CUS Torino) e Francesco Mazza (Atl. Saluzzo).

A Formia invece, presso il CPO “Bruno Zauli”, saranno 64 gli azzurri tra velocisti, ostacoli, saltatori e specialisti di prove multiple. Due le velociste piemontesi, entrambe portacolori della Novatl. Chieri: Agnese Musica, specialista dei 100 e 200, e Clarissa Vianelli, specialista dei 200 e 400 metri. Per il settore ostacoli saranno invece presenti Francesco Moreno Ibidi (Safatletica Piemonte), Giulia Ingenito (Sisport) e Ludovica Cavo (Atl. Serravallese). Nel gruppo salti sono invece inseriti Great Nnachi (Battaglio CUS Torino), specialista del salto con l’asta, e Simone Menchini (Sisport) per il salto in lungo. Tre infine i piemontesi nel settore prove multiple: Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), Stefano Demo (Atl. Canavesana) e Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino).