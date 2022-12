A Costigliole Saluzzo presto i nuovi ambulatori per i medici di base

Sono in corso i lavori per realizzare gli ambulatori per i medici di base a Costigliole Saluzzo. Nella sede municipale, al piano terreno, con accesso dall'ala comunale, la ristrutturazione permetterà di allestire ambulatori, sala attesa e servizi igienici.



Il progetto, messo a bilancio da Nicola Carrino Vice Sindaco con delega al patrimonio comunale e bilancio, rappresenta un servizio importante per la comunità, in centro al paese e di facile accesso.



Appena pronti i nuovi locali verrà disposto il trasloco e la messa a punto dei nuovi ambulatori, con le adeguate comunicazioni per i cittadini.