Panathlon Club di Cuneo, assegnato il premio Fair Play 2022

Sabato 17 dicembre l'Hotel "LA RUOTA" di Pianfei ha ospitato la serata degli auguri e la consegna del premio Fair Play 2022 del Panathlon Club di Cuneo.

La presenza dell'Assessore Gianfranco Demichelis per il Comune di Cuneo, di Sport e Salute, del Col. Davide Dalmaso del 2° Regg. Alpini di Cuneo, e del Past Governatore Roberto Polloni ha dato particolare significato alla iniziativa, che oltre lo scambio di auguri per le prossime feste tra i Soci del Club, come tradizione oramai consolidata ha visto l'assegnazione dell'ambito premio Fair Play a Bruno Salvatico, Presidente del Velo Club Esperia di Piasco, presentato agli onori dai Soci Guido Campana, giornalista, e dal dott. Carlo Ripa.

La consegna dell'onorificenza è poi stata fatta da Marco Olmo, già insignito del "Premio Fair Play" a livello Internazionale.

E' stata una serata molto sentita, in cui il Presidente Giovanni Mellano ha abbinato ai rituali auguri per le imminenti festività , l'augurio che nell'attuale società possano sempre più crescere i principi etici e morali che stanno alla base del sodalizio.

Mellano ha infine confermato l'impegno suo e del Consiglio in carica per attuare sempre nuove iniziativa per l'anno che sta per iniziare.