Tempo di bilanci per l'Auser monregalese: "Effettuati oltre 250 servizi, ma serve l'aiuto dei giovani"

Periodo di bilancio anche per AUSER Mondovì e Monregalese che chiude l'anno 2022 con più di 250 servizi fatti e circa 12.000 km percorsi. "Mi appello - dice il presidente Michele Ghirardi - a chi volesse dedicare un poco del proprio tempo affinché i numeri crescano ma soprattutto per evitare di lasciare indietro qualcuno. Ricordiamo che AUSER è una associazione di volontariato nata nel 1989 per iniziativa della Cgil e del Sindacato dei Pensionati Spi-Cgil. Si rivolge prevalentemente ad anziani soli e a persone fragili e si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, di migliorare la qualità della vita a chi è in difficoltà e di diffondere la cultura e la pratica della solidarietà affinché ogni persona e ogni età abbiano un valore."

La sede di Mondovì, sita in via Cigna 2, opera ormai dal 2006 nel territorio Monregalese sempre dalla parte di chi ha bisogno: 15 volontari, di cui 5/6 con mansioni di autisti, si rendono disponibili ad accompagnare nonni e non solo nei vari ospedali del territorio o negli ambulatori per esami, terapie e visite, consegnando medicinali a domicilio, accompagnano a fare la spesa cercano di far fronte alle esigenze delle persone che da sole non ce la fanno. Vengono chiamati anche dai servizi sociali e dai Comuni senza avere con questi una convenzione in essere. Se la somma dei servizi svolti può dirsi soddisfacente il numero dei volontari lo è di meno.

Il Presidente Michele Ghirardi fa un accorato appello a chi volesse dedicare un poco del proprio tempo affinché i numeri crescano ma soprattutto per evitare di lasciare indietro qualcuno, di dover negare un aiuto a chi ha bisogno. Gli attuali volontari stando dando il massimo che possono ma non sono più sufficienti a soddisfare tutte le richieste.

Per chi decide di aver necessità di una associazione come AUSER è triste ed avvilente dover dire anche un solo NO perché non ci sono abbastanza persone a disposizione; la maggior parte dei volontari sono pensionati e si sa e spesso anche nonni, gli anni passano per tutti, questo fa crescere preoccupazione per il futuro.

“C’è bisogno anche dei giovani, - prosegue il presidente - pensiamo agli studenti, agli universitari, a coloro che ancora non lavorano e che, tra un esame e l’altro, possono avere qualche ora libera da dedicare ad una causa di grande solidarietà, un po’ di tempo prestato che verrebbe restituito più ricco e più utile. L’anziano e il giovane assieme sono sempre stati due poli in grado di scambiarsi esperienza e saggezza da una parte, freschezza ed allegria dall’altra rendendo l’invecchiare di uno e il crescere dell’altro più armoniosi”.

AUSER Mondovì non è dotata di auto attrezzata per i disabili e comunque grazie ai volontari che mettono a disposizione la propria autovettura si prodiga ogni giorno di portare i suoi servizi a più persone possibili ma non solo, organizza anche viaggi, tour, gite aperti a tutti (il 2023 ha già in agenda un programma niente male).

Nella speranza di poter continuare ad erogare sempre più servizi Michele Ghirardi, a nome di tutta l'associazione AUSER Mondovì e Monregalese, nell’augurare buone feste, ringrazia con tutto il cuore coloro che al suo fianco ogni giorno credono nella causa, non si arrendono e fanno il possibile perché la risposta ad ogni chiamata sia sempre un SI e chiede aiuto per poterne donare ancora di più.