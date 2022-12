Bra, il Comune mantiene immutate le aliquote e le agevolazioni di Imu e Irpef

Tra i diversi punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Bra, previsto per giovedì 22, due riguardano l’Imu e l’Irpef. Per entrambe, ci anticipa il sindaco Gianni Fogliato, "abbiamo mantenuto immutate, seppur in un periodo molto complicato le aliquote, gli scaglioni e le agevolazioni. Rimane inoltre disponibile il fondo compensativo, con cui chi ha un reddito basso può chiedere il rimborso dell’addizionale pagata".

Per l’Imu cambierà invece l’importo, rivisto al ribasso, per due fattori. "Il lavoro della commissione tecnica, nominata dal Consiglio per la revisione dei valori delle varie aree fabbricabili, è infatti terminato. Avendo dunque ridotto il valore di queste zone, ne consegue un minor introito Imu. Così come accade in quanto, nella precedente seduta, era stata approvata una variante urbanistica, per cui alcuni terreni da edificabili sono tornati agricoli". In totale, le stime prevedono dunque circa 100 mila euro in meno nelle casse comunali.

Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la seduta, che inizierà alle 15, in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale YouTube del Comune di Bra, In questa occasione si discuterà in particolare dell’approvazione del Piano per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) e del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.