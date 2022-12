Dal Comune di Bra 20 mila Euro di contributi per i luoghi di culto

Nel prossimo Consiglio comunale di Bra, previsto per giovedì 22 dicembre, si discuterà anche di alcuni contributi stanziati per i luoghi di culto. «Questo avviene, spiega il sindaco Gianni Fogliato, grazie a un fondo che abbiamo stanziato. Il suo ammontare, 20 mila euro, è stato dunque ripartito tra le due domande pervenuteci».

15 mila Euro andranno dunque a Santa Chiara e 5 mila Euro alla Confraternita dei Battuti Bianchi per effettuate interventi molto importanti. Dai Battuti Bianchi ci fanno sapere che la Chiesa necessita infatti di un intervento sul campanile dell’orologio e sui portoni.

Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la seduta, che inizierà alle 15, in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra.

In questa occasione si discuterà in particolare dell’approvazione del Piano per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) e del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.