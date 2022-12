Edmondo Arcuri eletto Segretario generale provinciale della FILCAMS CGIL

Durante il Congresso Provinciale della Categoria del 16 dicembre scorso, La FILCAMS CGIL di Cuneo ha eletto il nuovo Segretario Generale Provinciale:. Si tratta di Edmondo Arcuri, che prende il posto di Ivan Infante.

Arcuri, dipendente Carrefour in distacco dal 2014, già componente della Segreteria Provinciale della FILCAMS CGIL di Cuneo da 8 anni, ha voluto ringraziare gli elettori: " Esprimo il mio più sentito ringraziamento per la fiducia che tante/i delegate/i della FILCAMS hanno espresso sulla mia candidatura, ed ancor di più sento di doverle/li ringraziare per il lavoro che quotidianamente hanno svolto e svolgono nei luoghi di lavoro.

Lavoratrici/tori che con il loro lavoro hanno aiutato il Paese a superare la crisi pandemica, allora venivano chiamate/i eroi ed oggi rimessi, come tristemente capita, tra le fila degli invisibili.

La FILCAMS CGIL di Cuneo continuerà il suo lavoro quotidiano e di prospettiva ,per dare risposte alle istanze di queste donne e uomini, per ridare dignità al lavoro , per ricostruire un' azione collettiva all'interno di un mondo del lavoro così vasto e differenziato"