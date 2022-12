I bambini della scuola dell'infanzia di San Michele fanno visita ai nonni della casa di riposo per Natale

Anche in occasione delle festività natalizie 2022 i bambini della scuola dell'infanzia di San Michele Mondovì hanno fatto visita ai nonni della casa di riposo.

Nel rispetto delle norme di sicurezza i bambini hanno portato in dono alcuni manufatti e una letterina incorniciata.

"Come recita la letterina che abbiamo scritto per i nonni, - spiegano i bambini -come tante stelline questa mattina abbiamo brillato per i nonnini della Casa di Riposo di San Michele. Abbiamo cantato e ballato ed il salone si è riempito di voci, musica, sorrisi, battiti di mani e di qualche lacrima di commozione... A Natale nessuno deve sentirsi solo, questo pensiero è nato dalle conversazioni con le nostre maestre: abbiamo così deciso di condividere con i nonni della Casa di riposo la nostra allegria e il nostro desiderio di fare festa. Anche noi abbiamo ricevuto dei regalini fatti dai nonni e, come sempre, un'abbondante merenda."

Una bella iniziativa che rafforza ancora di più il rapporto tra la scuola e la casa di riposo che, già negli anni addietro avevano condiviso alcuni bei momenti insieme, purtoppo poi stoppati dalla pandemia.