Alba, presentato il piano di opere pubbliche 2023: tra le priorità dissesto idrogeologico e viabilità

In Località Gamba di Bosco sarà creato uno scolmatore per la sicurezza idrogelogica di questa zona tra corso Europa e via Gramsci

Piano triennale delle opere pubbliche 2023/25 e presentazione programma annuale dei lavori 2023 sono stati presentati durante la Iª Commissione Consiliare svoltasi il 15 dicembre. Un aspetto importante per diversi settori, che verranno migliorati tramite interventi che vanno dalla manutenzione straordinaria al dissesto idrogeologico, dalla viabilità alle aree verdi, dall’illuminazione pubblica all’abbattimento delle barriere architettoniche. Un piano triennale che tiene conto delle opere “soprasoglia”, cioè quelle che superano i 100 mila Euro di valore.

«Il programma lavori 2023 - afferma l’assessore ai lavori pubblici Massimo Reggio- è un piccolo spaccato delle opere pubbliche che sono in programma e in progresso e riguarda una parte del bilancio di previsione che evidenzia alcuni interventi ritenuti prioritari e che vanno dalla sistemazione idrogeologica, alle nuove aree parcheggio, il Parco Tanaro, la manutenzione straordinaria di scuole, torrenti, edifici comunali e impianti sportivi, aree verdi e gioco, barriere architettoniche e illuminazione pubblica per un valore complessivo di 1 milione 192 mila 500 Euro. Un milione derivante da oneri di urbanizzazione e da monetizzazione, al quale se ne aggiungono altri 200 mila per opere "sottosoglia" dal 2022».

Una cifra di previsione che non rispecchierà il valore reale delle opere pubbliche, perché si basa solo sugli oneri di urbanizzazione che il Comune prevede di incassare e di investire, come già successo per il 2022: «Ad esempio, il piano 2022 - prosegue l’assessore - era partito da 1 milione e 200 mila euro per oneri di urbanizzazione, passando poi ad un valore effettivo di 12 milioni di euro.

Perché è preso spiegato: il valore non è dato solo dagli oneri di urbanizzazione, ma anche da variazioni di bilancio dovute a utilizzo fondi di amministrazione, finanziamenti ottenuti, bandi vinti, sempre per opere che superano i 100 mila Euro. Così la cifra sale in modo significativo e, per il 2022, si era assestata sui 12 milioni di Euro di investimento».

Come sarà ripartita la cifra di 1.392.500 Euro di cui abbiamo parlato prima? Sono state individuate delle priorità: le tematiche più importanti riguardano la viabilità per le nuove aree parcheggio, la sistemazione idrogeologica e il Parco Tanaro. A seguire, le manutenzioni straordinarie di scuole, torrenti e edifici comunali, lavori che si presentano con una certa frequenza negli anni, l’illuminazione pubblica, aree verdi e gioco, barriere architettoniche da abbattere. Cerchiamo di capire meglio, voce per voce, di che cosa si tratta nello specifico.



VIABILITÀ - NUOVE AREE PARCHEGGI



Il progetto di 100 mila Euro prevede lo studio di interventi nelle zone Mussotto, Via Margherita di Savoia e viale Masera in zona sosta C.44. «Sono al vaglio tre ipotesi in altrettante zone strategiche della città - prosegue Massimo Reggio - il cui importo non basterà sicuramente per il completamento. Queste tre zone sono state individuate anche grazie a richieste dei comitati di quartiere per permettere una viabilità migliore con aree sosta più funzionali in aree ad alta densità di popolazione. Area di sosta Mussotto è presso la stazione ferroviaria e verranno realizzati 17 nuovi posti auto e 4 posti moto. L’area di sosta C.44 di viale Masera permetterà una circolazione interna al quartiere migliore e ben 45 posti auto in più. Per ora i terreni non sono ancora comunali e si sta trattando con i vari proprietari. Il terzo intervento sarà in via Margherita di Savoia con la realizzazione di 15 posti auto».



SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - NUOVI SCOLMATORI



Riguarda il proseguimento di opere di miglioramento idraulico del territorio, dopo quelle effettuate nelle zone di San Cassiano, Corso Piave, Corso Europa. Ora è prioritario l’intervento di realizzazione di un nuovo scolmatore in strada di Mezzo per deviare il flusso delle acque bianche verso il Torrente Berlotto migliorando la funzionalità della fognatura mista che è sempre più soggetta a episodi di straripamento a seguito di intensi eventi atmosferici che creano disagi e danni ai residenti.

È prevista anche la realizzazione di un primo lotto di opere per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche provenienti dall’attraversamento di corso Europa/via Gramsci verso loc. Gamba di Bosco e captazione a monte verso via dell’Acquedotto, area soggetta ad allagamento durante le intense precipitazioni. L’importo del progetto è di 150 mila Euro.

AREE VERDI E DI GIOCO - PARCO TANARO

Sono in previsione spostamenti di aree gioco quali ad esempio lo skate park che, dalla zona H dove inizieranno a breve i lavori per il nuovo Centro per la disabilità, verrà spostato nel Parco Tanaro, nell’ottica del progetto di riqualificazione di quest’area (Leggi articolo). Importo di 150 mila Euro.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE – SCUOLE

Sono 100 mila Euro per quattro istituti scolastici dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di competenza comunale.

Scuola dell’Infanzia Fenoglio: si prevede la sistemazione dei camminamenti esterni.

Scuola Primaria Sacco: sostituzione parte dei serramenti piano terreno. Scuole Secondarie di Primo Grado: alla scuola Vida sono previsti lavori di sistemazione e risanamento porzione facciata, mentre alla Macrino verrà sistemata una parte dei percorsi nel cortile.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE – TORRENTI

A seguito di sopralluoghi del personale dell’U.T.M. si è rilevato che occorre intervenire sul torrente Talloria nel tratto compreso tra l’abitato del Gallo e lo scolmatore (nei pressi di Cantina di Roddi); sul torrente Seno d’Elvio nel tratto compreso tra il ponte in località Pertinace e l’intersezione stradale tra “località Tavoletto con località Castellengo-Borsa” (tratto a monte); torrente Cherasca nella parte compresa tra “il ponte di Via Liberazione” ed il cosiddetto “ponte grosso” (Corso Cortemilia, al confine col comune di Diano d’Alba); il Rio Verdero, nei tratti a monte dell’intersezione tra Strada Cauda e Via Rorine (pulizia briglie e rimozione vegetazione spontanea in alveo); e nella zona “Tetti Blu” con trinciatura sponde e rimozione deposito in alveo. Progetto da 100 mila Euro.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE – EDIFICI COMUNALI



Le manutenzioni per 100 mila Euro riguardano in particolare la porzione denominata “ex Torretta Enel” posta nell’angolo a Sud del complesso dell’ex Mattatoio in corso Michele Coppino dove si interverrà sui muri e sulla copertura dopo la demolizione di parte della struttura che verrà abbassata.

La palazzina dell’ex Mattatoio verrà migliorata sulla facciata con interventi di risanamento murature, pulitura facciata, intonacature, tinteggiatura esterna, mentre la porzione delle “ex celle, al momento inutilizzate, si pensa di trasformarle in zona d’archivio al piano terreno.



«Andiamo avanti con la sistemazione dell’ex Mattatoio, un edificio che meriterà in un prossimo futuro altri importanti investimenti per renderlo sempre più fruibile alla causa dei borghi e del Comune» afferma l’assessore Massimo Reggio.



MANUTENZIONI STRAORDINARIE - IMPIANTI SPORTIVI



100 mila Euro per campo calcio in via dell’Acquedotto con sostituzione e potenziamento proiettori per l’illuminazione del terreno di gioco con nuovi fari a led; per il manto erboso dell’impianto sportivo Augusto Manzo con bancatura, semina e concimazione; per il PalaTanaro con manutenzione straordinaria dell’impianto luci del campo e di emergenza.



ILLUMINAZIONE PUBBLICA



100 mila Euro per lavori su salita Gino Rocca, via Doninzetti in Loc. Serre, viale Cherasca fino alla zona di Altavilla e qualche punto luce sulla passerella ferroviaria.



ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MARCIAPIEDI



In base a segnalazioni dei cittadini ed ai vari sopralluoghi sono previsti interventi in corso Piave, strada Rorine, piazza Prunotto, corso Banska Bystrica per migliorare i marciapiedi ed i camminamenti a favore di persone disabili. Importo di 100 mila Euro.