Il sindaco di Boves fa gli auguri ai suoi concittadini: "Aggrediamo il 2023 con energia e determinazione" [VIDEO]

Tempo di bilanci e di auguri di Buon Natale e di felice 2023 per l'amministrazione di Boves, guidata dal sindaco Maurizio Paoletti.

Intervistato da Targatocn, Paoletti ha parlato delle tante cose fatte in questo 2022 più complicato del previsto, con il caro energia che ha pesato molto sui bilanci comunali e che ha costretto a scelte difficili ma necessarie, come quella dello spegnimento delle luci pubbliche in diverse zone del paese e delle frazioni.

Un anno segnato anche dalla guerra in Ucraina, l'accoglienza alle famiglie e la grande disponibilità e generosità dei bovesani. E poi la ripartenza post Covid di tante iniziative e manifestazioni. E poi un augurio per il 2023, da aggredire con energia e determinazione. Speravamo in un 2022 più facile. Ci auguriamo che il 2023 sia migliore", ha concluso Paoletti.

Anche il vicesindaco Matteo Ravera, assessore ai Lavori Pubblici, ha fatto un bilancio dei tanti progetti in essere, da completare entro la fine del mandato, nel 2024. Dalla biblioteca, che verrà totalmente riqualificata, a Villa Berrini, che diventerà la sede delle associazioni e della Scuola di Pace.