Scambio degli auguri per gli studenti dell'Unitre di Savigliano

Nelle scorse ore gli “studenti” e le “studentesse” dell'Università delle tre età di Savigliano si sono ritrovati per il tradizionale scambio degli auguri in vista delle festività natalizie. Un momento conviviale, accompagnato dalla musica e dall'immancabile panettone, che si è svolto al Centro culturale saviglianese di piazza Nizza, sede delle lezioni nel corso dell'anno.



Tanti i partecipanti al pomeriggio, a cui hanno preso parte anche il sindaco del Comune di Savigliano Antonello Portera e l'assessore alla Cultura Roberto Giorsino.

«La cultura è fonte di aggregazione e di confronto, e voi iscritti all'Unitre ne siete l'esempio tangibile – hanno detto Portera e Giorsino –. Anche in questa occasione è bello vedere tanti appassionati che si ritrovano con costanza spinti dal sapere e dal desiderio di conoscenza. L'augurio migliore che possiamo farvi è quello di continuare a coltivare la curiosità, per l'anno alle porte e per quelli che verranno».



Archiviate le Feste, da gennaio le lezioni dell'Unitre saviglianese riprenderanno a pieno regime, con corsi che spazieranno come sempre tra argomenti diversi, per «soddisfare le esigenze di tutti».