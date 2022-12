Cervere, alla Materna Bima rinnovate le aree giochi e i cortili grazie al sostegno della Fondazione Crf

Ultimati alla Scuola Materna Bima di Cervere i lavori di ammodernamento delle aree giochi e dei cortili. Si tratta di un importante e necessario investimento sulle aree esterne, a completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della scuola terminati nel 2017. Trattasi di lavori frutto di una lunga progettualità, pensati e ponderati per ottimizzare l'esperienza dei bambini a tutto tondo: un bambini accolto presso la Scuola Materna Bima è un bambino che ha la possibilità di fruire di ampi spazi interni, una struttura completamente modernizzata, un ampio cortile attrezzato e una capillare attenzione all'offerta formativa.

L'intervento, per un importo complessivo di 27.000 euro, è stato interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, da sempre molto attenta alle esigenze del nostro territorio, inclusa la nostra Scuola Materna.

Con questo importante investimento sono stati sostituiti i giochi, ormai obsoleti, con giochi nuovi e sono state messe in sicurezza le aree ad essi dedicate, rimuovendo inoltre tutte le barriere architettoniche sull'intera area. In particolare, è stato pavimentato con autobloccanti il cortile sul retro della scuola, ora pienamente accessibile a tutti.

Di questo intervento beneficeranno non soltanto i bimbi e bimbe che frequentano la scuola, ma anche le insegnanti, che ora hanno a completa disposizione tutti gli spazi esterni per lo svolgimento delle attività didattiche. Il tutto va a compimento di un continuo investimento in favore di una struttura che rappresenta una vera eccellenza per la comunità: ampie superfici, a disposizione di servizi ed accoglienza, che rendono speciale quello che per i bambini è il primo vero passo all'interno della vita di comunità.



Un particolare ringraziamento va alla prof.ssa Margherita Bergesio, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRF, rappresentante del nostro territorio cerverese, che sin da subito si è fatta portavoce ed ha collaborato con l'amministrazione della scuola per la buona riuscita dei lavori.

Il presidente della Fondazione CRF, dottor Gianfranco Mondino, sottolinea: “La scuola materna Bima usufruisce da sempre del costante sostegno della Fondazione, che anche in questa occasione ha voluto intervenire con uno stanziamento finalizzato a ulteriormente migliorare la struttura già efficiente e accogliente e ben gestita”.