Tangenziale di Alba, domani riapre la bretella per Asti chiusa da due anni ai mezzi pesanti

Una buona notizia per gli autotrasportatori della Granda. Per domani, giovedì 22 dicembre, Anas ha infatti annunciato la riapertura ai mezzi pesanti della bretella della tangenziale di Alba che consente ai veicoli in arrivo da Bra di svoltare in direzione Asti.

Il collegamento, oggetto di lavori di messa in sicurezza durati circa un anno, era interdetto agli autoarticolati da oltre due anni, costringendo questi ultimi a dirigersi in direzione Alba per poi invertire il senso di marcia alla rotonda della Vigna, previa uscita ad Alba Ovest, con una deviazione di circa 6 chilometri. Più volte le associazioni degli autotrasportatori avevano denunciato i disagi derivanti dalla chiusura, ora destinati a risolversi.