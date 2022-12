Appalti nei Comuni del Roero: revocati gli arresti per sindaca e vicesindaco di Vezza d’Alba

Dopo gli interrogatori di garanzia tenuti nella mattina di oggi, mercoledì 21 dicembre, a cinque giorni dagli arresti, il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Asti, Federico Belli, ha accolto le richieste arrivate dai legali della sindaca di Vezza d’Alba Carla Bonino e del suo vicesindaco Giuseppe Steffanino disponendo la revoca degli arresti domiciliari disposti nei loro confronti nell’ambito dell’indagine "Feudo 2", che ha portato la Guardia di Finanza a eseguire misure cautelari nei confronti di 14 soggetti, indagati per le presunte irregolarità nell’esecuzione di appalti disposti dai Comuni di Vezza d’Alba, Montaldo Roero e dell’Unione di Comuni Tartufo e Arneis.



Gli avvocati Elisa Anselmo e Marco Calosso, legali di Carla Bonino, precisano che nella giornata di ieri, martedì, la loro assistita ha rassegnato le dimissioni da sindaco "al fine di dedicare tutte le sue energie e il suo tempo al chiarimento della sua posizione, a fronte delle contestazioni mosse a suo carico dalla Procura di Asti e altresì al fine di consentire al Comune di Vezza di poter continuare a operare nell’interesse dei cittadini, essendo questo il solo e unico scopo che in molti anni di amministrazione ne ha mosso l’operato".



Sono invece arrivate questa mattina le dimissioni dal suo incarico di vicesindaco e assessore con delega a Protezione Civile e Gemellaggi del vicesindaco Steffanino, anche lui tornato in libertà dopo un interrogatorio di garanzia durante il quale, così come la sindaca, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato. “E’ stato un atto dovuto – spiega il suo avvocato difensore Silvia Calzolaro –, il mio assistito ha fatto un passo indietro per poter affrontare con serenità e concentrazione il processo a suo carico con l’intento di dimostrare ha sua assoluta estranierà ai fatti£.