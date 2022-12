IL VIDEO / La rapina e gli spari di Roggero ai banditi fuori dalla gioielleria di Gallo Grinzane

Si è appena conclusa presso il palazzo di giustizia di Asti la prima udienza dibattimentale nel processo avviato in Corte d’Assise nei confronti del gioielliere Mario Roggero, rinviato a giudizio per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di arma per i tragici sviluppi della rapina subito nel suo negozio di via Garibaldi a Gallo Grinzane il 28 aprile 2021.



Come previsto il momento principale dell’udienza è stata la visione del video che l’informatico forense torinese Giuseppe Dezzani ha realizzato per conto della Procura montando le immagini della video sorveglianza interna ed esterna alla gioielleria, e quelle riprese dalla telecamera di sicurezza del vicino ufficio postale.



Immagini forti, con le quali gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Davide Greco hanno potuto ricostruire l'esatto svolgimento della rapina e della successiva sparatoria costata la vita a due rapinatori, il braidese Andrea Spinelli e il torinese Giuseppe Mazzarino, portando al ferimento del terzo componente il gruppo, l’albese Alessandro Modica.

