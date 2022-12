3 progetti di criptovaluta che potrebbero ricevere un serio sostegno istituzionale nel prossimo futuro: UNUS SED LEO, EOS e Dogeliens

L'anno 2020 è stato un grande momento per l'industria delle criptovalute. I sostenitori istituzionali hanno versato milioni in progetti in quel periodo e hanno visto ritorni significativi. Ora che la polvere si è calmata, token come UNUS SED LEO (LEO) e EOS (EOS) mirano ancora a impressionare i potenziali titolari e diventare la prossima grande novità del settore. In questo articolo, esploreremo come UNUS SED LEO e EOS si confrontano con il nuovo arrivato Dogeliens (DOGET).

Cosa rende speciale UNUS SED LEO (LEO)?

UNUS SED LEO (LEO) è un progetto di utilità di bordo che regola l'ecosistema iFinex. LEO è stata fondata da Crypto Capital, una società madre di iFinex che controlla le transazioni digitali. Grazie ai loro sforzi collaborativi, la rete principale di LEO è diventata operativa a maggio 2019. Secondo il loro white paper, LEO è un token di utilità on-chain che supporta le transazioni di rete e le commissioni di prestito. È un mezzo di prelievo e deposito, che consente ai clienti di ottenere bonus su prodotti e servizi preferiti. Al momento, LEO è limitato alla blockchain, ma ci sono piani per portarlo mainstream. A differenza della maggior parte delle criptovalute ERC-20, l'offerta massima di LEO è mantenuta a 1 miliardo. Oltre 600 milioni di token sono stati assegnati per la prevendita in vari VC. Per quanto riguarda l'ATH, l'azione dei prezzi di LEO di $ 7,5 è stata registrata all'inizio del 2022.

Cosa rende speciale EOS (EOS)?

EOS (EOS) è il prossimo token classificato tra le prime 100 criptovalute su Coinmarketcap. È un progetto Defi open source che è stato di tendenza nello spazio crittografico per un po 'di tempo. Daniel Larimer ha avviato la sua rete principale. Successivamente, lo sviluppo di EOS è stato gestito da una società chiamata Block one. Tuttavia, la blockchain nativa EOS è diventata operativa nel giugno 2018. EOS essendo una soluzione di livello uno supporta la delega proof-of-stake. Mira a fornire comunicazioni a bassa latenza attraverso le blockchain e farlo meglio dei suoi concorrenti. Questo è il motivo per cui l'infrastruttura EOS supporta diverse applicazioni smart contract. I titolari di EOS possono anche partecipare alla loro governance on-chain. Al momento, ci sono un numero totale di 995 milioni di monete EOS, con la maggior parte di esse assicurate in premi di puntata.

Cosa ha da offrire Dogeliens (DOGET)?

Dogeliens (DOGET), un token meme con grandi piani per l'innovazione blockchain. DOGET è stato creato per portare qualcosa di unico alla comunità. Vuole avanzare nel lato tecnologico delle cose pur rimanendo completamente decentralizzato. Il suo modello di utilità unico ha anche dedicato molte risorse al fronte NFT. DOGET presenta oggetti da collezione che potrebbero presto arrivare sul mercato una volta terminata la prevendita. Ci sono anche piani per iniziative di beneficenza e giochi blockchain, che potrebbero migliorare la sua azione sui prezzi. Al contrario, DOGET è un progetto ERC-20 con un framework costruito attorno allo Smart Contract di Binance. Ciò potrebbe aiutarlo a rimanere trasparente nello spazio crittografico in continua evoluzione. DOGET potrebbe anche essere puntato per potenziali detentori.

Guida all'acquisto di Dogeliens (DOGET)

L'offerta massima di DOGET è limitata a 25 miliardi di token e tu, come titolare, puoi prenderli nella prevendita. Tutto quello che devi fare è andare alla loro pagina di lancio e inserire il tuo portafoglio crittografico attivo. Ora con alcuni fondi, scegli una coppia di scambio e conferma la tua transazione. Le balene istituzionali sono costantemente alla ricerca di un progetto che sia a prova di futuro potenziale e caso d'uso a bordo. C'è la possibilità di vincere alcuni bonus incredibili con DOGET. Per le transazioni USDT, potresti ottenere anche il 18% dei token nel tuo portafoglio. Mentre per ogni $ 250 spesi, riceverai un ritorno del 3%.

