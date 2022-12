Big Eyes Coin, Compound e Avalanche: criptovalute che potrebbero essere all'altezza della fatturazione nel prossimo anno

Big Eyes Coin (BIG), Compound (COMP) e Avalanche (AVAX) sono criptovalute che potrebbero rendere il prossimo anno eccitante per gli investitori di criptovalute. L'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) è destinato a una maggiore crescita nel 2023 e ciò potrebbe avere un impatto positivo sui token relativi alla DeFi.

Promettenti altcoin potrebbero essere il tuo miglior acquisto di criptovalute natalizie. Quindi, dovresti considerarli dopo aver effettuato la dovuta diligenza. Compound (COMP) sta già mostrando segni di un eccellente rally, mentre la nuova moneta meme Big Eyes Coin (BIG) dovrebbe sperimentare una grande impennata dopo il lancio. Le due criptovalute dovrebbero performare bene insieme al prominente Avalanche (AVAX).

Compound: il protocollo autonomo sui tassi di interesse

Compound (COMP) mira a distinguersi tra numerosi protocolli di prestito e prestito. Il protocollo DeFi è altamente sicuro e trasparente e premia i fornitori di liquidità con grande interesse. La piattaforma costruita da Ethereum consente di prestare fino a 14 criptovalute, tra cui Ethereum, DAI e USDC. È un protocollo DeFi affidabile e si è posizionato come una piattaforma top per il prestito e il prestito di attività e anche per l'agricoltura di liquidità.

La valuta di base del protocollo è il token Compound (COMP) che viene utilizzato per pagare le commissioni, sfruttato per la governance e facilita i premi del prestatore. È una risorsa crittografica redditizia e ha visto un aumento dei prezzi di oltre il 100% negli ultimi mesi, nonostante abbia toccato un minimo storico quest'anno. Il recupero del composto (COMP) è iniziato e potrebbe essere migliore nel prossimo anno, rendendolo una criptovaluta da non perdere.

Avalanche: la rete incredibilmente rapida

Avalanche (AVAX) è diventato un asset crittografico popolare nel mercato delle monete. È responsabile del mantenimento della sicurezza e dell'integrità della piattaforma, del pagamento delle commissioni di transazione e della ricompensa degli utenti. Avalanche (AVAX) potrebbe anche essere una buona risorsa crittografica per gli investitori crittografici. Ha avuto un 2021 promettente, facendo alti rendimenti per i detentori, ma la sua performance nell'anno di negoziazione riflette lo stato non redditizio del mercato delle monete.

Avalanche è una delle principali reti blockchain per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp) e l'esecuzione di contratti intelligenti. Le sue caratteristiche di massima sicurezza e privacy dei dati lo rendono attraente per gli utenti. La piattaforma vanta velocità, scalabilità e throughput elevati ottimali, rendendola una delle migliori reti di contratti intelligenti. Gli sviluppatori hanno sfruttato il supporto della rete per costruire dApp potenti dApp e un aumento del suo utilizzo nel prossimo anno potrebbe aumentare il valore di AVAX.

Big Eyes Coin: il token meme appena trovato

L'acquisto di Big Eyes Coin (BIG) potrebbe essere un piccolo acquisto che produce enormi profitti. Si prevede che la nuova moneta meme subirà una corsa che ricorda quella di Shiba Inu nel 2021 e gli investitori crittografici si stanno già unendo alla sua prevendita per evitare di perdere il boom previsto. La moneta meme a tema gatto ha la sua comunità di amanti dei gatti che gli dà il massimo supporto e supporto per garantire che il progetto crittografico raggiunga il suo pieno potenziale. Big Eyes mira a portare ricchezza nell'ecosistema DeFi.

Migliorerà le statistiche sull'adozione della DeFi fornendo materiali tutorial che possono esporre più persone al concetto di DeFi rendendo l'accessibilità senza soluzione di continuità. Big Eyes Coin avrà una collezione NFT che offre esperienza e benefici finanziari per i titolari. Sarà caratterizzato da un mercato per il trading di articoli digitali e uno swap per lo scambio di risorse crittografiche. Le monete meme aggiunte utilità e funzionalità contribuiscono alla sua maggiore adozione, ma il fattore finale che ha aumentato la sua importanza sono gli sforzi di marketing dello sviluppatore. Ha aumentato l'importanza di Big Eyes Coins, e la moneta meme ora vanta una popolarità che supera alcuni altcoin esistenti. BIG sta cercando di arrotondare la sua prevendita dopo aver raccolto oltre $ 11 milioni. La moneta meme verrà lanciata su uno scambio top come UniSwap tra mesi e probabilmente sperimenterà una grande corsa dopo il lancio.

