Quando muore una persona cara di sicuro non è facile affrontare la situazione perché sono tanti aspetti da prendere in considerazione come per esempio il fatto di andare a considerare quali casse funebri certificate possono essere utile perché comunque ricordiamo che ci sono diverse varianti che si possono distinguere poi sulla base del tipo di sepoltura che dipende dalla sagoma della persona che non c'è più.

Andiamo a vedere cos'è una cassa funebre per non fare confusione dicendo che si può chiamare anche cofano perché si parla di un contenitore che è fatto il legno e che serve per conservare il corpo del defunto il quale di solito viene creato su misura proprio perché ha il compito di ospitare la salma destinata alla cremazione, inumazione o tumulazione: però nel momento in cui viene deposto dentro il cofano quest'ultimo si chiamerà poi feretro.

Teniamo presente che la disposizione del corpo dentro la cassa funebre è un momento importante per la sua solennità perché proprio in quel determinato momento ci saranno parenti e amici che vorranno dare l'ultimo saluto.

Questo significa che bisogna scegliere la cassa funebre con molta calma per non sbagliare. E quindi non bisogna essere superficiali e bisogna dedicarci attenzione, fermo restando che di solito il corpo del defunto sarà posizionato dentro il contenitore e messo nella camera ardente, per poi venire trasportato in quello che sarà il luogo scelto per il rito funebre in questione che viene fatto ovviamente alla presenza delle persone care, mentre poi il carro viene condotto al cimitero per il saluto finale.

Ricordiamo inoltre che il carro funebre viene trasportato da quelle che si chiamano necrofori che è trasferita nel feretro fino a quello che si chiama catafalco, per poi proseguire alla fine nel luogo di sepoltura.

Quali sono le altre cose importanti da sapere

Altra cosa importante da sapere è che in occasione delle cerimonie funebri solenni questo carro funebre sarà ornato con fiore accessori che omaggeranno la memoria della persona che non c'è più.

Un esempio in tal senso che possiamo fare è relativo ai funerali di Stato per le persone cadute in guerra perché in quel caso sarà posizionata la bandiera nazionale sul feretro del defunto proprio per segnalare rispetto, onore per ricordare l'origine del veterano

Nel momento in cui bisogna scegliere il cofano funebre bisogna farsi supportare delle persone esperte che lavorano nelle agenzie in questione specializzate perché bisogna tenere conto di fare aspettare qui il materiale della cassa.

In teoria la scelta può essere rimessa alla famiglia però nella maggior parte dei casi si seguiranno le indicazioni che sono contenuti nel testamento del defunto.

Di solito il cofano funebre viene realizzato con il legno perché sono proprio gli esperti a sconsigliare di scegliere altri materiali come non saranno idonei per conservare il corpo del defunto per tanto tempo ,mentre il legno, come stabilito da vari decreti, è perfettamente adeguato alla realizzazione di quel cofano funebre.

Ma sono proprio gli stessi decreti a regolamentare la fabbricazione del legno che dovrà essere effettuata rispettando la norma vigente.