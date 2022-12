La cessione del quinto insegnanti è una di quelle soluzioni valide nel momento in cui c'è bisogno di fare un pagamento che non rientra nel budget che si ha a disposizione nel senso che non si vuole andare troppo sotto le proprie possibilità.

Quindi si può accedere a questo tipo di prestito che viene garantito ai dipendenti statali, in questo caso agli insegnanti, che lo possono ottenere in maniera abbastanza agevole rispetto ad altre categorie di lavoratori dipendenti.

Partiamo comunque dalla considerazione che per avere questo tipo di prestito bisogna essere dipendenti e non liberi professionisti, nel senso che comunque sarà il datore di lavoro a dover risarcire il prestito senza passare minimamente da chi ha avuto il denaro come possibilità nel senso che semplicemente si andrà a decurtare il quinto dello stipendio ogni mese.

Ovviamente come in tutti i prestiti ci vuole una garanzia e cioè sarà importante che il datore di lavoro sia considerato solvibile nel senso che dovrà garantire il risarcimento all'ente che ha erogato questo prestito, Al di là se parliamo di una banca o un istituto di credito una società di assicurazione e tanto altro.

In questi casi non c'è bisogno di andare a specificare in maniera troppo dettagliata quelle che ci sono le motivazioni che ci hanno spinto a richiedere questo prestito e cioè questa somma di denaro e già questo è molto importante ci rende la vita più facile, anche perché semplicemente può succedere che in alcuni periodi della nostra vita si accavallano tutta una serie di spese impreviste che non ci aspettavamo.

Quindi non è quella situazione nella quale c'è bisogno di fare un prestito finalizzato a un unico acquisto per una particolare situazione

Quali sono nello specifico le regole da considerare quando si parla di cessione del quinto

Come dicevamo prima in definitiva la cessione del quinto dello stipendio è una trattenuta che viene fatta nella busta paga e quindi viene erogato un prestito da restituire mese dopo mese sulla base della decurtazione di un quinto del proprio salario.

Questo vuol dire che non ci saranno bollettini da andare a pagare in banca o alla posta e non ci saranno delle cose da fare direttamente da parte di chi ha avuto il prestito nel senso che la persona non avrà bisogno ogni mese di ricordarsi di andare a pagare la sua rata, ma semplicemente deve sapere che per un tot di tempo il 20% di ciò che ha guadagnato in quel mese sarà destinato a ripagare questo prestito, al di là dell’ importo dello stipendio.

Chiaramente il numero di rate dipenderà dalla cifra richiesta da quello che si guadagna. Ma in ogni caso si tratta di un prestito che potrebbe andare dai 2 ai 10 anni nel senso che di solito questa durata non viene superata.

Ricordiamo anche che una cessione del quinto potrebbe essere teoricamente estesa anche a un pensionato. Però ovviamente dipenderà dall'età della persona perché è chiaro che se parliamo di qualcuno molto avanti con gli anni non si può pensare a un prestito a lungo termine.