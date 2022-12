Cosmos e Dogeliens sono destinati a diventare le monete più versatili nel mercato delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute è uno dei mercati finanziari più versatili là fuori. Con un mercato saturo che ospita più di dodicimila monete, gli sviluppatori devono rimanere all'erta se vogliono che i loro progetti rimangano vitali sul mercato. Per sopravvivere nel mercato delle criptovalute, le monete hanno bisogno di più di una bella faccia e pezzi di lanugine. Il mercato delle criptovalute è frenetico e le monete che non riescono a tenere il passo con il cambiamento vengono spesso lasciate indietro. D'altra parte, le monete versatili hanno una possibilità di longevità sul mercato.

Più versatile è la moneta, maggiore è la rilevanza che ha nel mercato delle criptovalute. Le monete con una vasta gamma sono spesso accompagnate da protocolli ben formati che soddisfano le esigenze di diversi utenti sul mercato. Mentre molte monete tendono a servire i commercianti di criptovalute, un certo numero di monete presta attenzione anche ai non commercianti. Rivolgendosi a una vasta gamma di utenti crittografici, l'asset crittografico ha una possibilità più sostanziale di rimanere commerciabile sul mercato. Affinché un asset crittografico abbia successo, deve catturare e mantenere l'attenzione degli utenti e degli investitori crittografici. In un mondo in cui molte monete sono pony one-trick, Cosmos (ATOM) e Dogeliens (DOGET) sono in testa alla gara in termini di versatilità.

Cosmos: una risorsa crittografica poliedrica

Cosmos (ATOM) è il primo di una catena di valute cross-chain. Cosmos (ATOM) è stato progettato per essere una stazione di inoltro in una rete di blockchain e avere accesso a tutte le blockchain nella stazione. Con una tale grande idea, gli sviluppatori di Cosmos (ATOM) hanno scelto un protocollo Byzantine Fault Tolerance perché consentirà alla rete di raggiungere un consenso anche quando uno o più validatori non sono disponibili per raggiungere un consenso. Il protocollo Byzantine Fault Tolerance è praticamente un protocollo Proof-of-Stake che supporta un kit di sviluppo software (SDK).

Oltre a ciò, ha anche un hub centrale che contribuisce alla proprietà cross-chain della rete. Il kit di sviluppo software è un framework software che offre agli sviluppatori ciò di cui hanno bisogno per costruire una blockchain proof-of-stake multi-asset sulla piattaforma Cosmos (ATOM). L'hub centrale rappresenta la stazione di inoltro ed è il centro di tutte le operazioni sulla piattaforma Cosmos (ATOM). Cosmos (ATOM) fornisce una sicurezza di prim'ordine alle transazioni grazie all'hub centrale. Supervisiona anche ponti e scambi inter-blockchain. Mentre Cosmos (ATOM) offre un unico, si prende anche cura di fornire le esigenze di base dei suoi utenti. La moneta intende risolvere i problemi di scalabilità che interessano il mercato delle criptovalute con diverse catene parallele. Questo gestisce le altre transazioni, mentre l'hub e l'SDK si occupano della comunicazione interchain.

Dogeliens: una moneta meme come nessun'altra

Dogeliens (DOGET) potrebbe essere una nuova moneta meme, ma è molto diversa dal resto. Con il suo occhio in cima alle classifiche crittografiche, Dogeliens viene fornito con una serie di nuove interessanti funzionalità. Dopo essere stata lanciata come moneta meme, Dogeliens sta lavorando alla costruzione di una comunità ricca e impegnata di individui dedicati al successo della moneta. DOGET ha piani ambiziosi per essere la valuta principale per le interazioni interspecie.

https://buy.dogeliens.io/?promo=ARTICLE-A

Configurandosi come la moneta perfetta tra umani ed extraterrestri, Dogeliens porta qualcosa di nuovo nel mercato delle criptovalute. Mentre quel piano ha ancora bisogno di un po 'di tempo prima che diventi realtà, l'idea è abbastanza nuova da attirare l'attenzione di molti utenti crittografici. Mentre DOGET ha grandi piani per reinventare il mercato delle criptovalute, è anche una moneta meme con caratteristiche accattivanti. L'esterno attraente ha attirato l'attenzione di molti investitori che scelgono di includere la moneta nei loro portafogli. Dogeliens offre umorismo e libertà finanziaria per i suoi utenti.

Scopri di più su Dogeliens (DOGET) nei link qui sotto:

Prevendita: https://buy.dogeliens.io/

Sito web: https://dogeliens.io/

Telegram: https://t.me/DogeliensOfficial