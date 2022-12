Crypto News: quali sono le prospettive per Rocketize Token, Shiba Inu e Nexo?

La maggior parte degli investitori di criptovaluta sta vedendo rendimenti negativi a causa del mercato ribassista. La maggior parte delle criptovalute sta ancora combattendo per riprendersi.

Con l'impatto del mercato ribassista, gli investitori di Shiba Inu (SHIB) e Nexo (NEXO) sono alla ricerca di investimenti alternativi come Rocketize Token (JATO), un protocollo di criptovaluta che ha fatto ondate nella comunità crittografica. In questo articolo, vedremo perché Rocketize Token (JATO) è considerato la migliore moneta meme per investimenti crittografici a lungo termine.

Shiba Inu's Shiba Lands riporta in vita la moneta Meme

Shiba Inu (SHIB) è la seconda criptovaluta meme più popolare. Ha anche uno degli aumenti di valore più redditizi nel mercato dei bitcoin. Shiba Inu (SHIB) ha avuto alcuni massicci aumenti di prezzo durante il suo viaggio meteorico verso la ribalta nel 2021.

Tenendo conto di ciò, qualcuno che ha acquistato $ 10 di Shiba Inu (SHIB) intorno a gennaio 2021 avrebbe accumulato milioni di dollari a causa dell'aumento di oltre 40.000.000%. Quindi, come può Shiba Inu (SHIB) aiutare le persone ora?

Shiba Inu (SHIB) è simile ad altri token meme in quanto è incline alla volatilità. Il prezzo di Shiba Inu (SHIB) è sceso insieme ad altri token meme mentre il mercato delle criptovalute è crollato all'inizio del 2022.

Tuttavia, man mano che la sua utilità è cresciuta, il suo prezzo si è gradualmente stabilizzato. Inoltre, gli sviluppatori di Shiba Inu (SHIB) stanno cambiando i suoi casi d'uso per renderlo più a prova di futuro. Uno di questi cambiamenti è l'ingresso della criptovaluta nei mercati NFT e Metaverse.

Shiba Inu (SHIB) ha presentato Shiba Lands nel secondo trimestre del 2022, con 100.595 pezzi di terra virtuale disponibili a vari livelli di progetto. Inoltre, la rete di base per Shiba Inu (SHIB) ha appena aggiornato la sua blockchain di Ethereum, il che potrebbe comportare transazioni più veloci e meno costose.

Nexo gestisce asset per oltre 5+ milioni di utenti

Nexo (NEXO) è una piattaforma di criptovaluta che ti consente di scambiare, prestare e scambiare risorse crittografiche in un unico posto. Puoi guadagnare premi ricevendo bonus sugli acquisti o guadagnando interessi sulle risorse memorizzate. Il programma offre inoltre agli utenti vantaggi di riferimento, senza restrizioni sul numero di raccomandazioni che possono avere.

I numerosi sistemi di utilità e incentivazione di Nexo hanno attirato un gran numero di utenti. La Blockchain ha oltre 5 milioni di utenti a livello globale e la sua popolarità sta crescendo. Nexo (NEXO) offre oltre 40 criptovalute, offrendoti un'ampia selezione di opzioni token da depositare come garanzia quando hai bisogno di un prestito immediato garantito da criptovalute.

Nexo (NEXO) è un token di utilità. Nexo (NEXO) ha avuto un anno fantastico sul mercato, raggiungendo un massimo di $ 4,63. Sebbene anche la recessione abbia avuto un impatto su di esso, la moneta è una delle poche con un futuro promettente. Crediamo che valga la pena contemplarlo e dovresti tenerlo d'occhio.

Cos'è Rocketize Token?

Rocketize è la moneta meme più recente ad apparire con il potenziale di scuotere il mercato delle criptovalute al momento attuale (JATO). Rocketize è una rete open source che comprende la terminologia del supporto della comunità. Espande e diversifica il suo pool di talenti sfruttando la forza del suo ecosistema, Atomic Nation.

Un'organizzazione europea senza scopo di lucro controlla il marchio Rocketize. Il gruppo fornisce un ponte nel settore aziendale per i progetti DeFi. A parte questo, la comunità di Rocketize promuove un governo aperto e democratico. Utilizza le caratteristiche dell'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) per consentire agli utenti di impegnarsi nel processo decisionale relativo alla crescita e al benessere dell'ecosistema.

Rocketize utilizza diverse funzionalità dell'ecosistema Decentralized Finance (DeFi) e un meccanismo di masterizzazione integrato per ridurre il numero di token accessibili e quindi aumentarne il valore. Con meno unità disponibili, il valore di un asset crittografico è spesso destinato a salire.

Infine, la comunità dei token Rocketize ha lo scopo di facilitare il conio di NFT in base all'entusiasmo dei suoi membri nel progetto. I portafogli di applicazioni decentralizzate Web 3 saranno utilizzati dai membri per coniare e archiviare i loro NFT. Ciò significa che i membri di Atomic Nation avranno un'altra fonte di reddito.

