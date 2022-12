Deschamps ha rimproverato i giocatori della Francia all'intervallo: "Non giocherai nella finale del Mondiale"

Le sostituzioni di Giroud e Dembélé nel primo tempo indicavano già che Deschamps non era soddisfatto di quanto visto in campo nella finale dei Mondiali. Con il 2-0 per l'Argentina sul tabellone, il tecnico ha rimosso i due attaccanti per inserire Kolo Umani e Marcus Thuram prima dell'intervallo. A Giroud la cosa non è piaciuta per niente, ma ha accettato la decisione e, anche negli spogliatoi, l'atmosfera era intensa, con Deschamps che rimproverava la squadra, urlava, secondo quanto riportato dal quotidiano "L'Equipe".

- Serve più precisione nei passaggi, più precisione nelle scelte. Non sei compatto. Devono essere più vicini l'uno all'altro. Non sei lì! Non sei su nessuna seconda palla. Non stai giocando una finale di Coppa del Mondo!

Secondo il giornale, l'allenatore della Francia ha colpito il tavolo così forte durante il discorso che si è persino ferito a un dito della mano. Ma è stato ascoltato e ha fatto eco ai detti del portiere e capitano, Lloris.

Dopo le urla di Deschamps negli spogliatoi, il francese torna secondo con un best of match. Il match si fa più equilibrato, finché Mbappé pareggia in meno di due minuti tra un gol e l'altro, infiammando il finale.

Alla fine la ripresa non è bastata per regalare il titolo alla Francia. D'altra parte, argentini e francesi hanno presentato al mondo la più grande partita di Coppa del Mondo di tutti i tempi, secondo ge.

L'Argentina ha battuto la Francia ai rigori dopo un pareggio per 3 a 3. Il terzo campionato dell'Argentina ha portato a grandi feste nel vicino Brasile e ci sarà ancora una celebrazione ufficiale a mezzogiorno (ora di Brasilia), a Buenos Aires, delle persone con il mondo campioni.