Entusiasta dell'uso dei servizi decentralizzati? Cryptoons, insieme a Tron e Chain, copre in profondità

Molte persone stanno esplorando le possibilità delle tecnologie decentralizzate e come possono essere utilizzate per migliorare i sistemi esistenti e creare nuove opportunità. Questo articolo approfondisce la discussione dei vantaggi e degli usi di Cryptoons Token (CTOON), TRON (TRX) e Chain (XCN), tre criptovalute decentralizzate che stanno guadagnando attenzione per le loro caratteristiche uniche e potenziali applicazioni.

Perché Tron è così mainstream?

TRON (TRX) è una piattaforma decentralizzata e open source basata su blockchain creata per creare una rete universale, gratuita e decentralizzata consentendo ai creatori di contenuti di pubblicare, archiviare e possedere i propri dati e contenuti. TRON (TRX) utilizza un meccanismo di consenso Proof-of-Stake e può gestire un elevato throughput delle transazioni, rendendolo adatto per applicazioni decentralizzate e altri progetti basati su blockchain.

Inoltre, il progetto si concentra fortemente sulle industrie dell'intrattenimento e del gioco e ha collaborato con diverse importanti aziende in questi settori. Il token nativo può essere utilizzato per pagare le commissioni di transazione, lo staking e la governance della rete. Infine, la sua offerta totale di token è di 100 miliardi, con un prezzo massimo di tutti i tempi di $ 0,30 per token.

Chain: una soluzione decentralizzata per un trasferimento di valore sicuro ed efficiente

Chain (XCN) è una criptovaluta decentralizzata creata per rendere più facile per gli utenti inviare e ricevere pagamenti in modo rapido e sicuro. La criptovaluta mira a migliorare i sistemi di pagamento esistenti fornendo transazioni più veloci ed economiche. Il progetto utilizza la tecnologia di contabilità distribuita che lo rende resistente alla manomissione e alla censura.

Inoltre, utilizza anche il consenso Proof-of-Stake (PoS) per consentire agli utenti che detengono token XCN di guadagnare ricompense per aver contribuito a proteggere la rete. Le transazioni sulla rete Chain sono verificate dai nodi della rete e registrate in un libro mastro pubblico trasparente e immutabile. Operando sulla blockchain di Ethereum, il token XCN può essere utilizzato per votare proposte riguardanti i progressi della rete e per usufruire di sconti su varie attività. XCN ha un'offerta massima di 100 milioni di token e un massimo storico di $ 0,9237.

Cryptoons: ripristinare il mondo perduto dell'arte

Cryptoons Token (CTOON) è una criptovaluta che ha scoperto un settore tecnologico blockchain non sfruttato: l'arte dei fumetti. Il progetto lo ha osservato da quando la popolarità delle opere d'arte NFT ha toccato il suo apice. Onora l'eredità dell'arte introducendo manga, fumetti e webtoon nello spazio NFT. Pertanto, fa emergere una fabbrica NFT, creata appositamente per operare come un mercato NFT in cui gli utenti non solo possono convertire i loro fumetti / cartoni animati in un NFT, ma anche scambiarli facilmente.

CTOON prevede di mantenere il valore effettivo di tali risorse digitali e verificare le opere d'arte prima di elencarle. Il token CTOON è ospitato sulla blockchain di Ethereum e può essere utilizzato per transazioni sulla piattaforma, ricevere premi e partecipare alla governance della piattaforma.

Come ottenere Cryptoons

Cryptoons Token (CTOON) ha recentemente aperto l'accesso alla sua prevendita che è attualmente attiva sul suo sito web. Gli utenti possono ottenere 383.06 token CTOON per un solo dollaro, anche se questa offerta potrebbe essere disponibile solo per un breve periodo in quanto attira gli acquirenti.

Per acquistarli, è sufficiente visitare il sito ufficiale e andare alla pagina acquista ora. Quindi, collega il tuo Trust Wallet o MetaMask e paga con USDT, BNB o ETH. Una volta fatto, sarai in grado di richiedere i token acquistati alla fine della prevendita.

In sintesi, l'uso di servizi decentralizzati sta guadagnando popolarità, con questi progetti che aprono la strada nel fornire modi sicuri ed efficienti per eseguire una varietà di attività oltre a offrire funzionalità e vantaggi unici.

