Gli amanti degli anime si precipitano verso i criptoni, mentre Chiliz e The Sandbox rallentano il ritmo

Cryptoons (CTOON) è di tendenza sui social media, grazie alla comunità di anime e fumetti. Ci sono molti aspetti positivi e potenziali aspettative per Cryptoons grazie alla sua fiorente comunità.

In questo articolo, imparerai di più su Cryptoons (CTOON) e perché sta diventando una destinazione preferita per chi lavora nello spazio di intrattenimento. Si prevede che i cryptoon supereranno le criptovalute di alto livello come The Sandbox (SAND) e Chiliz; Vedremo di più su questo in questo articolo.

Cryptoons (CTOON) è un ecosistema e criptovaluta alimentato da Ethereum. È un token ERC20 costruito per alimentare una piattaforma simile a Metaverse in cui i creatori di fumetti possono costruire e guadagnare dalle loro attività. I cryptoon hanno realizzato infrastrutture e framework progettati esclusivamente per lo scopo sopra menzionato.

Criptoon e sviluppo della comunità

Lo sviluppo della comunità è una delle tecniche sostenibili DeFi più praticabili impiegate dai diversi prodotti o servizi decentralizzati. I protocolli NFT utilizzano maggiormente la costruzione della comunità, in questo caso, si tratta di Cryptoons.

I cryptoon saranno mantenuti da due soggetti: DAO e una comunità tradizionale. I membri DAO sono vincolati da contratto per mantenere l'integrità dell'ecosistema, mentre la comunità tradizionale mantiene l'ecosistema (ma non è vincolata da contratti intelligenti).

Entrambe le parti guadagnano notevoli ricompense per la loro intraprendenza. Inoltre, garantiscono la distribuzione dei token e la velocità di combustione di $CTOON. Creano anche hype intorno a Cryptoons e alle sue innovazioni, prodotti o servizi.

Cryptoons in futuro: cosa aspettarsi

Cryptoons è costruito per scalare e fornire il maggior numero possibile di vantaggi allo spazio crittografico. In futuro, potrebbe esserci un servizio Metaverse in piena regola in cui i contributori possono partecipare a eventi di fumetti animati e guadagnare entrate passive di volta in volta.

Il DAO di Cryptoons sarà nell'unità di governo assicurandosi che funzioni senza intoppi e cresca a un ritmo costante come il suo rivale o l'intero settore DeFi. Inoltre, il token $CTOON sarà elencato in scambi centralizzati e decentralizzati e può essere scambiato o puntato a scopo di lucro.

La sandbox e Chiliz corrispondono alle criptovalute?

La Sandbox (SAND) è una moneta Metaverse di alto livello costruita in scala. Sfortunatamente, l'inverno cripto del 2022 ha avuto un impatto significativo sul suo valore di mercato, facendogli perdere circa il 90% della sua capitalizzazione di mercato di tutti i tempi.

Chiliz (CHZ) è un fan token sportivo progettato per fungere da rete e moneta per contratti intelligenti. Chiliz (CHZ) è molto popolare nel settore dello sport, dove viene acquistato e detenuto dagli appassionati di sport.

Cryptoons (CTOON) potrebbe superarli con come stanno andando le cose nel mercato. Essendo una nuova criptovaluta, c'è abbastanza spazio per strategizzare e persino conquistare i possessori di The Sandbox (SAND) e Chiliz (CHZ).

I cryptoon, essendo un token incentrato sull'intrattenimento, potrebbero ottenere un'enorme trazione per quanto riguarda le dimensioni dell'industria dell'intrattenimento.

Puoi iniziare su Cryptoons partecipando alla prevendita corrente, dove puoi facilmente acquistare e tenere prima del lancio completo entro l'anno successivo.

Scopri di più su Cryptoons

Prevendita: https://www.cryptoons-token.com/how-to-buy

Sito web: https://www.cryptoons-token.com/

Telegram: https://t.me/CryptoonsTokenOfficial