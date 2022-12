Gli allievi del Bonelli di Cuneo in visita alla Merlo Spa: "Esperienza molto interessante!"

Due classi terze (AFM e RIM) dell’ITC Bonelli di Cuneo si sono recate ieri, 20 dicembre, in visita aziendale allo stabilimento Merlo Spa accompagnate dalle professoresse Castellino Paola e Dalmasso Manuela.

La visita è durata circa tre ore ed è stata molto interessante in quanto il gruppo di studenti e insegnanti è stato accolto da quattro brillanti ex dipendenti in pensione, che hanno illustrato la storia dell’azienda e poi li hanno accompagnati ai reparti di produzione mostrando le diverse fasi della lavorazione del prodotto Merlo.

Ovviamente grande spazio è stato riservato alla sezione dell’amministrazione aziendale, visto il taglio economico-commerciale dell’Istituto scolastico, in particolar modo all’attività di pianificazione e del controllo di gestione.

Il Bonelli ringrazia lo staff di Management della Merlo Spa per aver permesso ai giovani studenti di entrare concretamente nella realtà produttiva e di comprendere meglio il mondo del lavoro che li aspetta fuori dalle aule scolastiche.