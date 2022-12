La battaglia delle idee uniche: Cryptoons Vs TRON Vs Quant

Bitcoin è stato inventato per sostituire la tradizionale rete monetaria fiat centralizzata. Ci è riuscito in una certa misura in questo obiettivo, ma si è evoluto in forme diverse. Ora il mercato delle criptovalute riguarda gli investimenti e la corsa per essere un fornitore di servizi per le persone. Molte idee uniche si sono unite a questo settore per rendere la vita delle persone facile e portatile. Alcune delle idee che hanno avuto successo erano legate al settore finanziario e dell'intrattenimento.

Anche a queste idee bisognava aggiungere qualcosa. Questa caccia alle idee perfette ci ha portato al lancio di Cryptoons Token (CTOON). Cryptoons Token (CTOON) è qui per collegare il mondo dei cartoni animati con l'industria blockchain.

Come funziona Cryptoons Token?

Il mondo ha visto un incredibile aumento in diversi campi legati ai cartoni animati. Alcuni di questi sono fumetti, manga art e webtoon. Cryptoons Token (CTOON) ha avuto l'idea di collegare tutti questi campi all'industria blockchain. Riunirli tutti in un unico posto non solo darà un'incredibile piattaforma agli amanti dei cartoni animati, ma monetizzerà anche gli abili artisti. Ti starai chiedendo come funzionerà la blockchain in questo vasto campo; Ecco le risposte alle tue domande.

Fabbrica NFT

La prima e più importante cosa che aiuterà Cryptoons Token (CTOON) a distinguersi sul mercato è la sua fabbrica NFT. I token non fungibili sono il modo migliore per monetizzare le competenze di qualsiasi sviluppatore e fornire un'entusiasmante forma d'arte all'utente. Cryptoons Token (CTOON) consentirà agli artisti di tutto il mondo di sviluppare i loro personaggi o opere d'arte come NFT su questa configurazione.

Strategia di mercato

Il white paper pubblicato di Cryptoons Token (CTOON) ha chiamato il suo marketing la strategia di penetrazione del mercato. Secondo lo studio, l'ascesa dell'arte manga e dei personaggi dei fumetti Marvels ha visto un'incredibile performance in tutto il mondo, specialmente in Giappone e in Europa.

È diventato vitale per il team decidere questi come punti di marketing per migliorare le prestazioni di Cryptoons Token (CTOON). Hanno trovato una strategia già costruita interamente.

Conteggio token

Un numero considerevole di token di mercato aiuta anche a coinvolgere più clienti. Cryptoons Token (CTOON) ha annunciato i token del valore totale di 10 miliardi di dollari. Vuole essere un DAO completo con la sua eccellente divisione di token. Si concentra su due cose critiche per essere DAO, blocco della liquidità e verifica dei contratti intelligenti.

Costruire una comunità

Ogni criptovaluta può salvarsi nel momento più difficile con l'aiuto della sua fedele comunità. Cryptoons Token (CTOON) si concentra sulla costruzione di questo tipo di comunità fedele. Si basa su Ethereum, che aumenta la sua legittimità. Inoltre, terrà più premi e vendite NFT per attirare più persone. Anche le sessioni AMA sulle piattaforme di social media fanno parte del bellissimo piano.

Tutto su TRON

Mentre discutiamo di idee uniche e della loro corsa verso l'alto, dobbiamo includere TRON nella lista. È stata costituita nel 2014 come rete blockchain open source. TRON vuole formare un sistema di intrattenimento globale economico su blockchain. Ecco perché fornisce molte leve alle app di intrattenimento sulla sua configurazione. TRON è principalmente conosciuto come rivale di Ethereum grazie alle sue politiche convenienti.

Quant è un sistema operativo Overledger primo nel suo genere che fornisce interoperabilità tra diverse blockchain. Vuole costruire un Internet di fiducia e offre configurazioni amichevoli per MApps (applicazioni multichain decentralizzate). Quant funziona in modo intelligente in quanto è composto da quattro diversi strati. Offre molte altre funzionalità che attraggono le reti globali del settore sanitario e finanziario verso il suo sistema operativo. La sua valuta nativa QNT è valutata a circa 122 USD con una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di USD.

