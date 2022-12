Le criptovalute vanno forte mentre il 2022 chiude il sipario: Big Eyes Coin, Ethereum e Stellar

Mentre il 2022 volge al termine, gli acquirenti sono alla ricerca di modi per chiudere l'anno con grandi vittorie, profitti e sorrisi. Big Eyes Coin (BIG), Ethereum (ETH) e Stellar (XLM) sono tre grandi criptovalute che hanno dimostrato al mercato di essere la scelta perfetta per l'acquisto.

Big Eyes Coin: questa criptovaluta felina sta calpestando l'inverno delle criptovalute con facilità

Non troppi progetti sono stati abbastanza coraggiosi da provare un lancio importante e hanno fatto questo prolungato inverno crittografico, ma questa moneta sta cercando di voltare pagina. Seguendo le orme di progetti di token meme di successo come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), Big Eyes Coin (BIG) sta cercando di diventare un attore importante nel settore delle criptovalute ed è sulla buona strada per farlo. Big Eyes Coin (BIG) è un meme orientato alla comunità che si basa sulla blockchain di Ethereum per migliorare lo spazio crittografico includendo al contempo gli NFT del settore finanziario decentralizzato (DeFi) e il Metaverse. Big Eyes Coin (BIG) opererebbe come un'applicazione decentralizzata sulla blockchain di Ethereum e attualmente, nella sua settima fase di prevendita, il progetto è riuscito a raccogliere finora oltre $ 11 milioni, mostrando quanto supporto e interesse abbia ricevuto la moneta.

Big Eyes Coin (BIG) mira ad allontanarsi dalle tradizionali monete meme attraverso l'uso della finanza decentralizzata (DeFi) e NFT. BIG verrebbe utilizzato in questi ecosistemi per preservare il valore della moneta, che sarebbe raggiunto attraverso un blocco del pool di liquidità di due anni. La tokenomica Big Eyes Coin (BIG) è incentrata sulla comunità e basata sulla sua base di utenti, a differenza di altri lanci di criptovalute in cui vengono conservate grandi quote di token per i primi investitori e il team, BIG prevede di rilasciare l'80% dei token per aprire l'offerta. Inoltre, Big Eyes Coin ha una politica fiscale di non acquisto e vendita: il che significa che ci sarebbero zero commissioni di transazione e di elaborazione e tasse inutili imposte agli utenti.

Ethereum sta aiutando la crescita dell'industria blockchain

Secondo solo a Bitcoin (BTC) come criptovaluta e numero uno come rete blockchain, Ethereum (ETH) è una piattaforma software globale decentralizzata alimentata da e per la tecnologia blockchain. È una rete blockchain open source che rende la creazione e lo scripting di contratti intelligenti il più semplice possibile. Ethereum (ETH) può anche essere utilizzato per creare risorse e tecnologie digitali sicure e il suo token - l'Ether (ETH), può essere utilizzato dagli utenti come metodo di pagamento per il lavoro svolto sulla rete.

Completato nel 2014 dal fondatore, Vitalik Buterin, Ethereum (ETH) è iniziato nei primi giorni di criptovaluta e l'ICO di Ethereum (ETH) ha raccolto una somma impressionante di 18 milioni di dollari da diversi investitori da lì, Ethereum (ETH) è stata creata la prima rete di minatori e azionisti. Sulla piattaforma, gli sviluppatori possono creare applicazioni decentralizzate (dApp) che funzionano su reti blockchain, strumenti finanziari, giochi, database complessi, ecc.

Stellar sta abilitando l'interconnessione delle criptovalute

Stellar (XLM), è una piattaforma di criptovaluta che ha una rete di transazioni transfrontaliere che collega entità finanziarie. Questa piattaforma mira a collegare infrastrutture finanziarie e bancarie, reti di pagamento e individui del mondo con i suoi trasferimenti impressionanti e veloci. Stellar (XLM) mira a connettere il denaro nel modo in cui Internet collega i computer del mondo, e questo può essere realizzato attraverso il suo stato di rete decentralizzato e aperto, supportato dall'organizzazione senza scopo di lucro - Stellar (XLM) Development Foundation (SDF).

XLM, o Lumens, il token crittografico nativo della piattaforma, gestisce attività e transazioni sulla rete e questa rete è stata progettata per rendere i pagamenti e le valute transfrontalieri più veloci, più sicuri e più economici rispetto ai sistemi finanziari convenzionali.

