L'industria del mobile diventa sempre più green

Un armadio che non sopravvive a due traslochi. Un divano letto tre posti per il quale non vengono fornite informazioni chiare sul trattamento del rivestimento. Molti consumatori si sono trovati in questa situazione e vorrebbero acquistare mobili più sostenibili. Scoprite qui cosa significa per il settore e quali fattori considerare nella scelta dei vostri mobili amici dell’ambiente.

Un settore commerciale con un enorme potenziale

La domanda di mobili con una migliore valutazione del ciclo di vita ambientale è in crescita da anni. Dati più recenti dimostrano che la tendenza non accenna a diminuire: secondo uno studio di PricewaterhouseCoopers (PwC), la sostenibilità è un fattore cruciale per tre quarti dei consumatori quando acquistano mobili. Questo rende i mobili "verdi" interessanti per i produttori e i rivenditori di mobili non solo da un punto di vista ideologico, ma anche commerciale.

Diversi criteri di distinzione per i mobili “verdi”

La diversità dei criteri spesso rende difficile per i consumatori capire quanto sia "verde" un mobile. Essi emergono principalmente dalla distinzione tra scelte sostenibili e produzione convenzionale - e spesso economica - abbinata a un consumo attento ai costi e alle tendenze, che si traduce in:



● Materie prime rinnovabili: Il legno è ancora al primo posto. Ma anche il bambù, il cotone e nuovi materiali come le alghe sono risorse rinnovabili. I mobili realizzati con materiali riciclati come bottiglie in PET o vecchie fibre di legno sono un'ulteriore alternativa.

● No alle sostanze nocive: un letto che può emettere sostanze chimiche nocive è ormai fuori discussione per molti consumatori. Oltre ai materiali principali, anche le vernici, gli smalti e gli altri rivestimenti non dovrebbero destare preoccupazioni per la salute.

● Lunga durata: un mobile di alta qualità con un design senza tempo può essere utilizzato per molti anni e tramandato alla generazione successiva. L'upcycling aumenta anche la durata di un mobile.

● Produzione equa: la sostenibilità implica anche la responsabilità sociale. Ciò significa che buone condizioni di lavoro e salari equi sono considerazioni importanti quando si tratta di acquistare mobili con la coscienza pulita.

● Percorsi di trasporto brevi: L'utilizzo di materie prime e fornitori regionali, unito al mantenimento della produzione locale, migliora notevolmente l'impronta di carbonio di un mobile.



Inoltre, i mobili in legno naturale non solo non contengono sostanze nocive, ma hanno anche un effetto positivo sul clima interno.

Le label vanno bene, ma la trasparenza è ancora meglio

(Fonte: Kyle Glenn, Unsplash)

Diverse label permettono di orientarsi meglio tra la molteplicità di criteri ed offrono garanzie sull'eco-sostenibilità dell’arredo, come ad esempio:

● FSC® indicante il legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile.

● Certificazione ECOLABEL, marchio europeo usato per certificare il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle aziende che ne hanno ottenuto l'utilizzo.

● Certificazione Footprint che misura l’impatto dei consumi di energia delle attività umane, convertendo il consumo energetico necessario in tonnellate equivalenti di anidride carbonica, ed il calcolo viene effettuato considerando la quantità di terra forestata necessaria per assorbire le suddette tonnellate di CO2.

Tuttavia, per molti rivenditori di mobili, il motto potrebbe essere "Una label non fa un acquirente". E a ragione: un sondaggio condotto dall'istituto di ricerche di mercato Dr. Grieger & Cie. ha rivelato che l'80% degli intervistati non si fida delle informazioni fornite sui mobili sostenibili. In ogni caso, è chiaro che la fiducia dei consumatori può essere riconquistata solo rendendo i criteri di sostenibilità il più trasparenti possibile.