Che cosa c’è da sapere sulla mappatura centraline MG? Le cose da dire possono essere tante ed è giusto che all’interno di un articolo ci sia solamente una soluzione che serva a darmi idea di fondo di un’operazione importante come quella della mappatura della centralina che poi magari viene approfondita da un professionista, quello che abbiamo scelto per la nostra macchina. La mappatura della centralina può essere fatta in autonomia ma nessuno sceglie di prendersi questo rischio perché è molto meglio richiedere ad un professionista che può dare anche una garanzia sul funzionamento successivo di questo parametro.

Innanzitutto per poter mappare una centralina bisogna utilizzare un computer per riuscire ad entrarvi e andare a modificare quei parametri di base che sono stati settati. La centralina è come non sorta di cervello che comanda un po’ il funzionamento del motore. Attraverso dei sensori viene avvisata dei comandi che il guidatore imprime alla macchina e regola tutto il funzionamento e la risposta del motore stesso. Da questo punto di vista possiamo dire che esistono due tipi di mappatura, la mappatura tradizionale e la mappatura seriale. In quest’ultimo caso si può andare a scrivere da capo il dato che è la linea guida della centralina ed è scelta perché di solito grazie a questo metodo non c’è bisogno di andare a compromettere la garanzia del veicolo che stiamo guidando, cosa che spesso succede quando invece si fa una mappatura tradizionale. Difatti con la mappatura tradizionale si deve aprire la centralina del motore e la si deve anche modificare fisicamente quindi si vanno a modificare in maniera sostanziale le caratteristiche costruttive della centralina stessa.

Che cosa sono le centraline anti tuning

Non tutti sono a conoscenza del fatto che esistono delle centraline anti tuning, praticamente sono delle centraline che vengono inserite su macchine che non possono essere modificate e questa è una scelta che fanno alcune case automobilistiche sulla propria vettura. Come tanti tipi di blocco alcune volte questo blocco può essere superato mentre in tanti altri casi potrebbe non essere superabile.

Quindi se abbiamo il dubbio che il veicolo che guidiamo non è modificabile, possiamo togliertelo chiedendo a un professionista del settore che verificherà la possibilità di andare a sfruttare la presa di diagnosi.

Di solito la centralina di ogni vettura è una sorta di centralina ottimizzata, nel senso che il software di base è uguale per tutte le macchine, che possono essere guidate in tutto il mondo seguendo dei parametri diciamo medi. Questo lascia margine di manovra a tutti coloro che vogliono una vettura personalizzata e che non stanno dentro alla decisione di base perché ritengono che guidare un’auto con delle prestazioni maggiori possa essere loro più utile. Possiamo dire che certamente lo è dal momento che queste vetture possono essere anche modificate in modo da andare a risparmiare sul carburante.

In genere il margine di manovra e di miglioramento della potenza del veicolo è di 15 o 25% in più rispetto alla potenza di partenza, sempre eseguendo il processo con cognizione di causa.