Sempre più diffuso l’autotrapianto di capelli: scopriamo in cosa consiste

Quello della caduta dei capelli è un problema estremamente frequente, ed è altrettanto diffusa l’esigenza di recuperare, per molte ragioni, sia estetiche che psicologiche, una capigliatura folta.

Negli ultimi anni si sono registrati dei progressi molto importanti in questo settore, di conseguenza chi ha dei capelli radi, o anche chi è interessato da una calvizie in stadio ormai avanzato, ha ottime possibilità di fronteggiare con successo questa problematica.

Le soluzioni per rimediare alla perdita di capelli sono diverse e una delle più diffuse ed apprezzate è senz’altro il cosiddetto autotrapianto; andiamo subito a scoprire di cosa si tratta.

Che cos’è l’autotrapianto di capelli

Come si può intuire dal nome, l’autotrapianto è un trapianto di capelli, in cui i capelli impiantati vengono prelevati dalla testa dello stesso paziente, precisamente parietali e nuca,area non soggetta ad alopecia androgenetica.

Due diverse tecniche di esecuzione

Come ci confermano gli specialisti del Centro Medico e Tricologico Tricomedit Group (per approfondimenti tricomeditgroup.it, sezione dedicata all’autotrapianto di capelli), tale soluzione può essere eseguita con due tecniche differenti,denominate: FUE e FUT.

Nella tecnica FUE, acronimo di Fullicular Unit Extraction, dalla zona donatrice vengono prelevate delle singole unità follicolari che verranno poi impiantate nelle aree da rinfoltire, mentre nella tecnica FUT, Follicolar Unit Transplantation, dalla zona donatrice viene prelevata una strip, ovvero una striscia o lembo di pelle contenente follicoli che, dopo un accurato sezionamento verranno impiantati.

Non esiste una tecnica da considerarsi in assoluto migliore rispetto all’altra: sia la FUE che la FUT presentano dei punti di forza peculiari e la scelta della più idonea dipende dalla situazione<s>.</s>

I principali vantaggi dell’autotrapianto

L’autotrapianto sta riscuotendo un grande successo ed è una soluzione molto richiesta da tutti coloro che vogliono recuperare una chioma folta. Quali sono i punti di forza dell’autotrapianto? I vantaggi dell’autotrapianto sono molteplici, alcuni di particolare rilevanza.

Il risultato finale è assolutamente naturale

Un grande punto di forza dell’autotrapianto è il fatto di garantire dei risultati assolutamente naturali, proprio perché ad essere impiantati sono dei capelli appartenenti allo stesso paziente.

Essendo un trapianto autologo i capelli saranno:

1) dello stesso colore

2) dello stesso spessore

3) capelli che crescono

4) immuni all’ormone DHT, responsabile dell’alopecia

5) I capelli impiantati conserveranno le stesse caratteristiche dei capelli della zona donatrice.