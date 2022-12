Si dice che queste 5 criptovalute si raduneranno nel nuovo anno

Ogni appassionato di criptovalute spera che il prossimo anno sarà l'esatto opposto dello stato attuale del mercato. La migliore linea d'azione è aumentare il numero di risorse crittografiche di successo e questo post ti presenta tre di questi token.

Prestare attenzione a queste criptovalute potrebbe essere utile nel prossimo anno in quanto hanno il potenziale per essere investimenti eccellenti. Tieni d'occhio Big Eyes Coin e le altre risorse crittografiche poiché hanno tutte un futuro promettente.

Avalanche (AVAX)

Dal momento che Avalanche è stato creato per competere con Ethereum, ha guadagnato un'enorme popolarità sul mercato delle criptovalute. Per qualsiasi criptovaluta essere indicata come un killer di Ethereum non è un risultato da poco. Creando contratti intelligenti, proprio come Ethereum, Avalanche può raggiungere questo prestigioso status. Avalanche (AVAX) dispone di un efficiente protocollo decentralizzato. Questa blockchain può elaborare 4.500 transazioni al secondo. L'efficienza di Avalanche ha portato ad un aumento del numero di progetti sul protocollo.

In questo progetto vengono utilizzati 720 milioni di token AVAX. Le tariffe per lo scambio di rete sono pagate con AVAX. Le principali piattaforme di scambio in tutto il mondo forniscono anche token per l'acquisto. Poiché Avalanche è un progetto open source, è anche molto apprezzato. Il protocollo è aperto ai contributi di qualsiasi sviluppatore con le capacità necessarie.

Sandbox (SAND)

La Sandbox è un regno blockchain virtuale che consente agli utenti di acquistare terreni, costruire strutture e scambiare risorse digitali. Funziona secondo il principio "gioca per guadagnare", consentendo ai game designer e ai giocatori di trarre profitto dal loro lavoro.

Il Sandbox ha avuto un anno impegnativo in termini di prezzo, ma ha il potenziale a lungo termine. Il valore di un token The Sandbox (SAND) è sostanzialmente diminuito da $ 8,44 solo un anno fa a $ 0,62 oggi. Nonostante il calo dei prezzi, The Sandbox è ancora un pioniere nei giochi blockchain e sta costantemente impostando il ritmo per nuovi sviluppi nel gioco play-to-earn.

Cardano (ADA)

Un progetto di criptovaluta attivo da un po 'è Cardano. Questa criptovaluta è ben nota per l'utilizzo dell'algoritmo proof-of-stake per operare. Proof-of-stake utilizzerà meno energia e meno risorse di elaborazione rispetto a Proof-of-work. Inoltre, è un sistema più veloce. Il protocollo Ouroboros è il nome del sistema proof-of-stake di Cardano. Ciò garantisce che il protocollo sia sicuro per l'ambiente. La proprietà degli utenti in Cardano funge da sicurezza per le transazioni.

Questa piattaforma ha debuttato nel 2017 ed è stata tra le prime ad essere definita piattaforma di terza generazione. L'obiettivo di questa piattaforma di criptovaluta è quello di fungere da host per applicazioni decentralizzate. L'hosting di questi progetti utilizzerà un libro mastro multi-asset e contratti intelligenti.

Elrond (EGLD)

Elrond è fatto per gestire più transazioni contemporaneamente. Tuttavia, i suoi creatori alla fine hanno creato anche un sostituto di Ethereum. Altri progetti relativi alla crittografia possono essere ospitati in Elrond. Nel 2018 è stato lanciato questo concetto di criptovaluta. Elrond è ospitato su un sistema di proof-of-stake sicuro per ospitare le numerose transazioni che si svolgerebbero su questa blockchain. La maggior parte dei trader deve essere abituata a questa unanimità. Su questo consenso, a più partecipanti verrà richiesto di aggiungere alla rete contemporaneamente. Gli staker sulla blockchain di Elrond riceverebbero ricompense.

Moneta Big Eyes (BIG)

Abbiamo visto quanto hanno fatto monete a tema canino come Dogecoin e Shiba Inu. Big Eyes è una criptovaluta con un'interfaccia utente a tema gatto. È ideale per gli amanti dei gatti e per chiunque cerchi un'esperienza distintiva con le monete meme. Il design a tema felino di Big Eyes Coin non è l'aspetto unico di questa moneta, però. La prima cosa da capire su Big Eyes Coin è che si tratta di un progetto di sviluppatori desiderosi di portare innovazione nel settore delle criptovalute. Desideravano un token unico che avrebbe funzionato meglio di altri nella loro classe.

Date le figure ben note che erano riuscite a far avanzare l'industria dei meme dove è oggi, i creatori di Big Eyes Coin sapevano di avere una grande reputazione da difendere. Entro il 2030, vogliono rendere questo token uno dei più grandi. Introdurranno diverse funzionalità per farlo. Una tabella di marcia approfondita ha sottolineato queste caratteristiche.

Questa moneta meme è attualmente al suo sesto round di prevendita. Il fatto che abbiano raccolto circa $ 10 milioni durante questa prevendita mostra il suo successo.

