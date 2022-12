A Cuneo un weekend di Natale dolce e solidale

Continuano a pieno ritmo gli eventi del programma di IllumiNatale 2022.

Giovedì 22 dicembre (e anche venerdì 23 e sabato 24) dalle 10.30 alle 19 all’inizio di via Roma all’angolo con piazza Galimberti verranno distribuite le torte di nocciole autoprodotte dal “Rifugio della Pace” con raccolta fondi a favore delle attività sociali di Comunità Campo Base e Cooperativa Il Ginepro. Alle 16 in largo Caraglio il Comitato di Quartiere Cuneo Centro Storico organizza la festa di Natale della Scuola Primaria di corso Soleri: verranno distribuiti dolciumi da Babbo Natale in persona. Alle 21, presso l’Open Baladin di Cuneo, si terrà invece il concerto del coro pop baby e junior diretto da Anna Petracca e Alfredo Matera e degli allievi di canto, pianoforte e chitarra della scuola “Palcoscenico Performing Arts Center”.

Venerdì 23 dicembre il teatro Toselli ospiterà il concerto rock del cantautore e compositore Massimo Riviero.

Sabato 24 dicembre dalle 9 alle 19.30, durante gli ultimi preparativi con i regali di Natale, gli artigiani e commercianti di piazza Europa proporranno manufatti di qualità con l’inserimento di motivi personalizzati su richiesta dell’acquirente. L’iniziativa è curata da Confartigianato Imprese Cuneo in collaborazione con WeCuneo e Associazione La Boa. Dalle 10.30 alle 16 non mancherà Babbo Natale per le foto e il giro in carrozza. Il ricavato delle offerte libere sarà destinato alla Fondazione Ospedale S. Croce e Carle Onlus. Dalle ore 15 il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo sarà protagonista in piazza Galimberti con i mezzi e l'intrattenimento per i bambini e adulti.

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, dalle 15 alle 19, la compagnia Il Melarancio animerà la piazzetta antistante al Teatro Toselli con lo spettacolo “Il gioco della stella”.

Maggiori informazioni su www.cuneoilluminata.eu/programma.