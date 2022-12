A Sampeyre, insieme ad un ricco calendario di iniziative, torna il Capodanno in piazza

Tutto è pronto a Sampeyre, capoluogo della valle Varaita, per accogliere turisti e villeggianti che verranno qui a trascorrere il lungo ponte delle Festività. Gli impianti di risalita, gestiti dalla società “Sampeyre 365”, sono in funzione da una settimana: il discreto manto nevoso, integrato alla bisogna dall’innevamento artificiale, sono in funzione da una settimana, pronti ad accogliere gli sciatori.



Dopo l’apertura della pista di pattinaggio su piazza della Vittoria, nel centro del paese, dal 24 dicembre all’8 gennaio, temperature permettendo, sarà in funzione a Becetto anche la pista su ghiaccio naturale, a cura della Pro loco.



La Pro loco di Sampeyre ha predisposto un ricco calendario di iniziative.



Sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, un primo appuntamento dedicato ai più piccoli. Dalle 14.30 alle 18 “C'è posta per Babbo” in piazza della Vittoria: Babbo Natale e i suoi elfi ti aspettano i bimbi per ricevere la loro letterina.



Dal 26 al 30 dicembre: (ore 10-12.30) Collettiva di Babbo Natale con la Scuola di Sci di Sampeyre. Info: 3770842102.



Mercoledì 28 dicembre (ore 17.30-19) Laboratorio Concerto itinerante di musica tradizionale con l’associazione Lu Cunvent di Rore presso il Museo Storico Etnografico. Info e prenotazioni presso il museo.

Alle ore 20.30: Armonizzazione energetica per il nuovo anno. Campane Tibetane, Strumenti Ancestrali, Voce. Attività a pagamento (presso il Museo Storico Etnografico).



Giovedì 29 dicembre (ore 14.30-16.30) Predatori e Prede, escursione guidata per bambini e famiglie con accompagnatore naturalistico alla scoperta della natura in inverno; al termine cioccolata calda. Partenza da Rore.

A cura di Vesulus. Attività a pagamento. Info presso ufficio turistico.

Alle ore 21 concerto “Nouvè de Gersi”, il Natale cantato nella tradizione occitana, presso l’associazione culturale Lu Cunvent, Rore.



Venerdì 30 dicembre alle ore 21: “Note”, concerto di chitarra classica con Siro Giri (presso il Museo Etnografico).

Dalle ore 23, 30 presso Bicocca Disco Pre party Capodanno, in attesa della Grande Notte. Info & Prenotazioni: 348.2693398



Sabato 31 dicembre Capodanno in piazza della Vittoria: alle 22.30 dj set e apertura “Snow bar” in piazza; ore 23 Live con No Way Party Band; ore 0,30 Dj Set.

Dalle 23, 30 presso Bicocca Disco Veglionissimo di Capodanno. Chiusura ore 07. Info & Prenotazioni: 348.2693398.



Dal 4 all’8 gennaio (ore 10-12.30) Collettiva della Befana con la Scuola di Sci di Sampeyre. Info: 3770842102



Giovedì 5 gennaio (ore 14.30-16.30) Sulle tracce di masche e sarvanot, escursione guidata per bambini e famiglie con accompagnatore naturalistico, alla scoperta del lato nascosto della natura; al termine cioccolata calda. Partenza da Sampeyre. A cura di Vesulus.

Attività a pagamento. Info presso ufficio turistico.

Alle ore 21 “E ora Teatro! Una serata con La Marcido”, presso il Museo Etnografico.

Dalle 23, 30 presso Bicocca Disco “La Notte della Befana”. Info & Prenotazioni: 348.2693398.



Sabato 7 gennaio (ore 17.30) Concerto di Canti natalizi con il gruppo vocale Ensemble del Giglio, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, a Rore. Evento gratuito. A cura dell’Associazione Lu Rure.

Alle ore 20.30 "Ciaspolata sotto la luna”, fino a Meire Alione, bevande calde all’arrivo. Partenza dal piazzale della seggiovia (adatto a tutti). A cura della Pro loco Sampeyre.