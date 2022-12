A Torino 20.000 visitatori per i primi due weekend di apertura di To Wonderland, il nuovo evento per vivere la magia del Natale

Bilancio più che positivo per le prime giornate di apertura di To Wonderland, la prima edizione del format natalizio che fa vivere la magia del Natale ad adulti e piccini, con un percorso esperienziale immersivo, che si svolge nei weekend delle Feste a Torino Lingotto Fiere, fino a domenica 8 gennaio 2023.

Il percorso inizia dal Giardino delle Meraviglie, da cui si riescono già a percepire le 4 milioni di luci distribuite su tutta l’area, fra geometrie, elementi fiabeschi e grandi installazioni luminose, alte fino a 7 metri, che hanno stupito oltre 20.000 visitatori. Fra le attività più apprezzate negli oltre 5.000 metri quadrati dell’evento, l’Albero dei Desideri, che, insieme al suo Elfo, custodisce più di 15.000 sogni e desideri.

To Wonderland stupisce ogni volta in un modo diverso, grazie alla varietà del suo programma che prevede ogni weekend attività diverse e sempre più coinvolgenti, e che con qualche accorgimento logistico fa fronte sempre meglio a una risposta così eccezionale da parte del pubblico nelle prime giornate di apertura.

I piccoli ospiti, oltre al Teatro dei Sogni, al Borgo degli Elfi e alla Casa di Babbo Natale, potranno trovare un’area gioco dove poter costruire la casetta di Babbo Natale con coloratissimi mattoncini giganti, attività di trucca bimbi, simpatici elfi che animano le aree per immergersi ancora di più nell’atmosfera magica di Natale.

To Wonderland è un grande collettore di sogni, desideri e speranze. L’Ufficio postale ha raccolto migliaia di letterine, con affidate le richieste di doni da trovare sotto l’albero la mattina di Natale, mentre l’albero dei Desideri è il custode ufficiale dei sogni più particolari.

Fra le sue chiome, illuminate dalle installazioni luminose vicine, migliaia di richieste, da quelle più spensierate, innocenti e fantasiose come il desiderio di volare, di possedere un draghetto domestico, di essere un personaggio della fantasia come fate e unicorni o di far vincere la propria squadra del cuore, a messaggi di profonda consapevolezza che fotografano le tematiche sociali più sentite: il desiderio di pace, la sostenibilità ambientale, la crisi economica.

La magia del Natale a To Wonderland è anche fermarsi a riflettere su quello che conta di più, come salute, benessere e famiglia, e a pensare un po’ più in grande: sono infatti centinaia le richieste di pace e serenità per le famiglie ucraine, le richieste di un cambio dello stile di vita per far fronte all’inquinamento, ai cambiamenti climatici e al consumo di risorse, il desiderio di inclusione sociale e rispetto per tutti.

Il divertimento e la magia del Natale di To Wonderland continueranno al Lingotto Fiere Torino per tutto il periodo delle Feste: durante il weekend di Natale si potrà incontrare Babbo Natale prima che incominci il viaggio per la consegna dei doni, in seguito si potrà aspettare e festeggiare insieme il nuovo anno, e infine incontrare la Befana, nelle giornate più dolci delle Feste.

To Wonderland è organizzato da GL events Italia in collaborazione con BIS eventi.

Inoltre, fino al 23 dicembre, grazie a un accordo con il Palavela, sede come di consueto del patinoire, chi è in possesso del biglietto per l’accesso a una delle due strutture può accedere all’altra a prezzo agevolato (gli ingressi alla pista di ghiaccio sono garantiti fino a esaurimento posti inviando una mail a info@parcolimpicotorino.it).

Sito web:

www.towonderland.it

Sede:

Lingotto Fiere, Padiglione 1, Via Nizza 294

Date e orari di apertura:

Venerdì 23 dicembre 2022 – 14.30/19.30

24-25-26-31 dicembre 2022 – 10.30/19.30

1-6-7-8 gennaio 2023 – 10.30/19.30

Informazioni sul calendario aperture

Biglietteria:

Si possono acquistare i biglietti onsite e sul sito internet www.towondernald.it

Informazioni sui biglietti e pacchetto famiglia

Canali social Ufficiali:

Facebook, Instragram e Tik Tok | @towonderlandtorino