Alba: il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ringrazia l'ex consigliere Gionni Marengo per il suo operato

Riceviamo e pubblichiamo il saluto che il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia fa al consigliere del Comune di Alba Gionni Marengo, dimessosi alcuni giorni fa, e che verrà ribadito durante il consiglio comunale di oggi (21 dicembre).

"A nome di Fratelli d’Italia Alba nel giorno del consiglio comunale in cui verrà surrogato il dimissionario consigliere Gionni Marengo desideriamo con la presente esprimere verso Marengo la nostra riconoscenza per il lavoro svolto a servizio degli Albesi.

Gionni Marengo ha ben servito la città nel suo ruolo di consigliere comunale e, per un periodo, da presidente di APRO formazione.