Iniziato il corso “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” a Mondovì

Lunedì 12 dicembre, nella sede monregalese del Cfpcemon è iniziato il corso di specializzazione IFTS “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” organizzato dal Cfpcemon in partenariato con l’Università degli studi del Piemonte Orientale, l'Istituto Istruzione Superiore "G. Baruffi" Ceva-Ormea e le aziende Acem, Proteo soc.coop.soc., Mondo Acqua spa, e la Dentis Recycling Italy srl.

I partecipanti sono giovani e adulti disoccupati che hanno deciso di investire tempo in questo corso, giunto alla 5 edizione, per andare a lavorare come tecnici ambientali. Ma cosa vuol dire esattamente?

Lo spiega Griseri Giacomo, il docente del Software GIS (Geographic Information System, GIS), un sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati) su cui si stanno preparando i partecipanti.

“Questo percorso permette di fondere conoscenze teoriche con attività pratica per meglio preparare i partecipanti alle attività da svolgere in ambito lavorativo. Le figure tecniche che si vanno a preparare risultano essere molto ricercate dalle aziende che si occupano di gestione di sistemi e processi ambientali, valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e salvaguardia dell’ambiente fornendo competenze specifiche nell’ambito del monitoraggio ambientale, nella gestione e tutela delle risorse idriche (ad uso potabile ed irriguo), nella gestione degli impianti di trattamento dei reflui, dei sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti.”.

Gli allievi saranno impegnati per 8 mesi e 800 ore di formazione di cui 400 in aule e laboratori e altrettante direttamente in azienda. Per alcuni di loro si aprirà il contratto di apprendistato già a partire dalle ore di alternanza in azienda.

Fino a fine dicembre o fino ad esaurimento posti disponibili è ancora possibile iscriversi.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Cfpcemon

Tel 017442135 – cfpmondovi@cfpcemon.it - www.cfpcemon.it