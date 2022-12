L'Ascom di Fossano organizza un corso gratuito di assistenza alla persona

I nuclei familiari con al proprio interno persone da accudire sono sottoposti a fortissimo stress, con bisogni specifici che spesso faticano a trovare risposta. Infatti per chi si trova in questa condizione, le cose semplici di tutti i giorni come andare a fare la spesa o ritagliarsi spazi di svago necessari al benessere psico-fisico, diventano spesso estremamente complesse.

Per rispondere a questo problema, l’Ascom di Fossano con l’Agenzia formativa Ascom Form e la Cooperativa Sociale Lunetica ONLUS, grazie al sostegno della Fondazione CRC, hanno ideato un percorso formativo che vuole fornire agli iscritti competenze di base circa indicazioni e regole utili per l’approccio alla persona, al suo ambiente familiare ed alla sua condizione, così da fornire alle famiglie che ne necessitino, figure di supporto e di sollievo a cui poter affidare anche solo per qualche ora l’assistenza del familiare.

Il corso, che si svolgerà in orario preserale due giorni alla settimana, prevedrà diverse unità formative che si articoleranno rispetto a tre macro-aree: Conoscenza principali quadri clinico/patologici, Relazione di cura, Assistenza fisica.

Non ci sono requisiti essenziali per partecipare al corso solamente la maggior età. A fine formazione verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Resta chiaro che la figura formata dal corso non potrà in alcun modo sostituirsi a figure professionali di cura e riabilitazione che prevedono corsi di studi universitari specifici.

Per informazioni: Ascom Fossano, Via San Michele 25 - Fossano tel. 0172/692037 - info@ascomfossano.it