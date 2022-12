Logistica: l’occupazione del futuro

Gennaio, tempo di scelte per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che devono decidere il percorso di formazione per il loro futuro.

L’ITIS “Mario Delpozzo” per permettere una scelta maggiormente consapevole ed approfondita organizza con la collaborazione di NORD OVEST spa, nota azienda di logistica operante sul territorio, un incontro di orientamento nei locali dell’impresa per conoscere i potenziali sbocchi lavorativi dei diplomati in logistica.

La continua e proficua collaborazione tra scuola e aziende permette di modulare il curricolo formativo alle reali esigenze del mondo del lavoro, motivo per cui nel nostro istituto è nata la curvatura LOGISTICA PIANIFICAZIONE che approfondisce lo studio delle lingue (Inglese e Spagnolo) e degli strumenti informatici, tecnologici.

Attualmente tale indirizzo è presente in pochi istituti sul territorio nazionale e rappresenta un’importante ed innovativa opportunità di impiego.

Gli studenti e le loro famiglie sono invitati martedì 10 gennaio 2023 presso la NORD OVEST spa in via della Motorizzazione 29 Cuneo alle ore 17:00.

E’ necessaria prenotazione tramite compilazione del modulo presente al seguente link: https://forms.gle/RtdYvvc6qYNnEmbt7

o sul sito dell’Istituto entro il 5 gennaio 2023.

Gli studenti devono essere obbligatoriamente accompagnati da almeno un genitore.