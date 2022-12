Calcio Serie D: tre gol e vittoria per il Bra, la Fezzanese si arrende ai giallorossi

Il Bra centra l'appuntamento con la vittoria nell'ultima di andata, giocata al "Pochissimo" di Fossano (indisponibile il terreno di gioco del bravi) contro la Fezzanese. Partita ricca di gol, terminata 3-2 in favore dei giallorossi, capaci di sfruttare le occasioni avute e di non soccombere al cospetto dei tentativi avversari, soprattutto nei minuti finali.

LA CRONACA

Floris propone qualche novità, sia a livello tattico che di uomini, con la difesa a quattro ed un tridente offensivo composto da Derrick, Pavesi e Marchisone. Panchina per Tos, Bongiovanni, Gerbino e Menabò.

Ospiti insidiosi al 10'. Marchetti respinge con la testa un tiro di Cecchetti da posizione centrale. A ridosso del quarto d'ora ci prova Marchisone con un tiro cross, Paci smanaccia. La prima mezz'ora racconta di una partita bloccata, con i 22 in campo un po' a corto di idee. Al 35' Fezzanese in vantaggio. Punizione di Anich dalla destra, la palla raggiunge De Martino che da due passi insacca: 0-1. La squadra di Floris trova il pari al 44', ancora su sviluppi di una palla inattiva. Il corner di Capellupo viene corretto da Tuzza, ne approfitta Pautassi, abile ad insaccare di testa in area piccola e decretare l'1-1 sul quale le due squadre vanno a riposo.

Pronti via ed il Bra raddoppia, portandosi in vantaggio. Cross di Pautassi, Marchisone inzucca in rete: 2-1. Padroni di casa scatenati ed ancora in gol pochi minuti dopo. Paci respinge una conclusione di Derrick ma nulla può sul tap-in di Capellupo: 3-1 al 52'. I giallorossi si rilassano un po' ed immediatamente pagano dazio. Mariotti, da poco in campo per Baudi, beffa tutti su azione da calcio d'angolo e riapre il match, 3-2. Floris opta per un duplice cambio: Menabò e Bongiovanni rilevano Pavesi e Marchisone. Subito dopo tocca a Dall'Olio, gli fa posto Derrick. Fezzanese vicina al pari a tre dalla fine con Tivegna: Ujkaj salva i suoi alzando sopra la traversa. Fezzanese all'attacco nel finale, il Bra tiene e può festeggiare la vittoria.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Gregori, Quitadamo, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Tuzza; Derrick (73' Dall'Olio), Pavesi (65' Menabò), Marchisone (65' Bongiovanni). A disp: Favaro, Tos, Odasso, Job, Gerbino, Mawete. All Floris

Fezzanese (4-4-2): Paci, Magoni, L.Nicolini, De Martino, Stradini (58' A.Nicolini); Cecchetti (58' Scarlino), Brizzi, Anich, Cantatore (82' Tivegna); Baudi (58' Mariotti) , Gabrielli. A disp: Azioni, Terminello, Toccafondi, Fiori, Lunghi. All Turi

Gol: De Martino 35', Pautassi 44', Marchisone 49', Capellupo 52', Mariotti 63'

Ammoniti: Marchisone, Daqoune, Bongiovanni

Arbitro: Francesco Saffiotti di Como, assistenti Giovanni Ruocco di Brescia e Riccardo Bonicelli di Bergamo