Continua la crescita dell'Alba Rugby tra progressi sul campo ed iniziativa di solidarietà

La realtà dell'Alba Rugby è in continua ascesa grazie all'impegno di appassionati allenatori ed instancabili genitori, il tutto sapientemente diretto ed animato dal presidente Francesco Ricci.

Dal 2005 ad oggi, dopo una nascita sotto le ali di società maggiori presenti nelle vicinanze ed una sempre maggiore crescita negli ultimi due anni, l'Alba Rugby è riuscita a diventare indipendente e solida.

Ne è testimonianza la recente notizia relativa ad Alessia Cagnotto, nell’elenco delle selezionate della nazionale Under 18 in raduno a Roma dal 17 al 19 dicembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Alessia è un atleta nata nell'Alba Rugby ma che attualmente milita nel Cus Torino.

Attualmente presenti nei raggruppamenti della propaganda piemontese con quattro squadre dall'under 7 alla under 13 assieme al Val Tanaro rugby di Farigliano, presenti anche nel raggruppamento con un'under 15 in collaborazione con il Pasturana rugby di Novi Ligure e un'under 17 assieme al Rivoli rugby.

Sabato scorso una rappresentativa degli atleti dell'Alba Rugby, assieme ai loro genitori e allenatori, ha incontrato lo staff medico del pronto soccorso di pediatria di Verduno. Durante l'incontro sono stati consegnati i regali raccolti grazie ad un'iniziativa ideata con la partnership del punto vendita Conad e la galleria Alba Center del Mussotto d'Alba. Un piccolo gesto di solidarietà per rendere più sereno il Natale dei piccoli ospiti dell'Ospedale di Verduno.

Una nuova occasione per fare sentire la vicinanza sul territorio del rugby albese, realtà sportiva presente e consolidata per numeri ed iniziative in favore della collettività, come il recente Torneo estivo di rugby touch che ha coinvolto gli oratori e varie società sportive albesi.