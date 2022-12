Cuneoginnastica ventunesima ai Campionati italiani di squadra Gold

Pala Arrex, Palazzo del turismo di Jesolo, Campionati italiani di squadra Gold di ginnastica artistica femminile per la categoria allieve.

Dopo l'oro della prima prova regionale, il bronzo della seconda tappa e l'argento nel campionato interregionale, la squadra cuneese più esperta del campionato federale riservato alle allieve, conclude il percorso con la fase nazionale.

Le giovani ginnaste cuneesi Delfino Asia, Hadouz Sara e Pancera Jennifer approdano dunque in un contesto nazionale dove gareggiano le migliori 40 squadre italiane. Purtroppo l'assenza della Caragliese Alissa Frakulla, a casa influenzata ha penalizzato il risultato della squadra; per le giovani ginnaste cuneesi non vi è stato margine d'errore e per il conteggio di squadra sono stati considerati i tre punteggi su tre ad ogni attrezzo.

Le altre squadre infatti erano composte dalle quattro alle sei ginnaste che hanno potuto scegliere i tre parziali migliori.

Ventunesimo posto in classifica per la compagine Cuneoginnastica che deve rinunciare così alla finalissima delle migliori 10.

Un po' di rammarico da parte dei tecnici e dalle ginnaste per la mancata finale inseguita ormai da diversi anni ma consapevoli della difficoltà del campionato al quale hanno preso parte solo tre squadre piemontesi, la Victoria Torino, la Pietro Micca di Biella ed appunto la Cuneoginnastica.