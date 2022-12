Fossano, la Città degli Acaja ha premiato le sue eccellenze sportive (FOTO e VIDEO)

La Sala Rossa del municipio di Fossano ha ospitato, nella serata di martedì 20 dicembre, la cerimonia di premiazione di atlete, atleti e società che si sono distinti durante l'anno solare, primeggiando a livello nazionale.

Un'occasione in cui l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Dario Tallone, dall'assessore Donatella Rattalino e dal vicesindaco Giacomo Pellegrino, ha sottolineato l'importanza del settore sportivo, non solo laddove vengono conseguiti risultati importanti ma anche e soprattutto a livello sociale.

Tra i premiati anche il portiere del Torino Luca Gemello (assente per impegni professionali ma intervenuto telefonicamente per un saluto) che pochi mesi fa ha assaporato la gioia del debutto in Serie A.

L'ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI

Carlo Dotta (Pescatori Avis Fossano), campione italiano di pesca alla trota in torrente categoria Veterani; Christian Balboni (Ginnastica Artistica Libertas Fossano), campione italiano Team GYM categoria Gold maschile; Elisabetta Allasia, Valentina Giaccardi, Francesca Orto, Sofia Scarano (Ginnastica Artistica Libertas Fossano), campionesse italiane Team GYM categoria Gold femminile; Teresa Radogna, Diletta Toselli (Ginnastica Artistica Libertas Fossano), campionesse italiane ACRO Team categoria Giovani femminile; Annalisa Milanesio, Gaia Rinero, Elettra Albergo (Ginnastica Artistica Libertas Fossano), campionesse italiane ACRO Team categoria Open femminile; Anna Baravalle, Alessia Vigna (Ginnastica Artistica Libertas Fossano), campionesse italiane ACRO Team categoria Seniores femminile; Paola Mandola (Asd Forti Sani), Coppa Italia bocce femminile “Volo”; Mario Tavella, Bruno Bogliotti (Asd Forti Sani), campioni italiani bocce categoria B.

Nel video le parole del sindaco Tallone