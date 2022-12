Il 'Rifugio 281' cerca il padrone di due cani di Salmour e Magliano Alpi

Le volontarie del Canile Rifugio 281 hanno accalappiato, la scorsa settimana, due cani con molte cose in comune: sono ben tenuti, entrambi indossano un collare, sono affabili ed abituati all'uomo.



Per loro un proprietario c'è ma magari non sa dove cercarli. Sono una femmina adulta di taglia media col pelo marrone, (ha la particolarità di avere una zona circolare fra le scapole senza pelo), indossa un collare rosso ed è stata trovata a Salmour. L'altro è un maschietto di taglia piccola con il pelo bianco e delle sfumature marroncine, adora stare in braccio, indossa un collare antipulci e un collare nero, lui è stato trovato a Mondovì verso Magliano Alpi.



Chiunque lo conosca è invitato a contattare il numero 3478810065. Proviamo a farli tornare a casa per Natale!