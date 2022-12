Radio Piemonte Sound e Amica Radio 46 ANNI sempre insieme

Dal punto di vista prettamente informativo, numerose le edizioni nazionali e locali, le rassegne stampa , l'approfondimento quotidiano con la tecnologia di Radio web con Maurizio Rossi. Lo sport raccontato con goliardia dell'appuntamento del pomeriggio domenicale di Bar sport condotto da Amos Amateis e Gabriele Oggero.

Il tutto è condito con i grandi successi musicali sia attuali che del passato in programmi dedicati a partire da Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli a Hit parade story con Mirco Bencivenni, Andata e ritorno con la musica degli anni Ottanta, Past and present di Mario Carbonaro.

Superhit con le canzoni del momento più ascoltate. Ma non solo, Ci vuole Fede con canzoni a richiesta e ospiti condotto Federica Alberti e la Stanza del Panta per un lunedì sera in compagnia di Gianfranco Pantaleo.

Secondo una recente ricerca, pubblicata su bintmusic.it Radio Piemonte Sound è inserita tra le radio locali più ascoltate del nord ovest, in grado di raggiungere l’ascoltatore sia via etere sia via internet. Le radio locali infatti, pur essendo piccole realtà, sono molto importanti sia dal punto di vista della comunicazione che dell’audience. Consentono di scovare nicchie di pubblico con interessi particolari e offrono notizie che sui grandi network non vanno in onda. La loro programmazione è basata su caratteristiche demografiche piuttosto che geografiche o di gusto musicale. Tutte cose che creano identità, tanto che vere e proprie community di appassionati le seguono regolarmente ad ogni ora del giorno. I loro utenti si collegano a casa o in automobile, in fm o in digitale, ed è proprio ciò che cercano gli sponsor.

Ma se la punta di diamante è l’intrattenimento, importante è la partecipazione e l’animazione dei più importanti eventi fieristici, sportivi, di spettacolo della provincia, a conferma della profonda territorialità che lega Radio Piemonte Sound e Amica Radio alla Granda.

