Se da un terrazzo sul mare spunta il Monviso. Scatto impossibile dalle Cinque Terre

Questa volta si è avvicinato, si fa per dire, di circa 50 km. Non più a Piano di Mommio, a pochi km di Viareggio, ma a Manarola, nello spezzino, tra i borghi più affascinanti e romantici delle Cinque Terre.

Ma è tutto vero . Non sempre la punta del Monviso è visibile a una distanza così significativa, ma se le condizioni lo permettono può capitare di vedere il Re fare capolino dal mare. Ovviamente bisogna sapere quando queste condizioni si verificano. In giornate fredde e limpide con la giusta densità dell’atmosfera può capitare che la visuale sia nitida per molti km e che si possano scorgere soggetti molto ampi (e alti).

"La foto è stata realizzata domenica scorsa - scrive Fabio su Instagram - scattata a Manarola, senza alcuna programmazione dietro. Scendendo per le strade di questo borgo delle Cinque Terre, me lo sono ritrovato davanti, come una piccola grande punta all’orizzonte. Inevitabile fargli almeno una decina di foto, come se non gliele avessi mai fatte…"



“Questa volta - spiega al nostro giornale - l’incontro con il Monviso è stato casuale. Siccome l’ho già fotografato molte altre volte ho voluto realizzare un’immagine un po’ diversa. Volevo riprendere la camminata sul lungomare di Manarola con delle persone, di modo da poter dare una sorta di dinamismo allo scatto che negli altri miei esperimenti non ero riuscito ad ottenere visto che tutto era focalizzato sul soggetto protagonista. Ho dovuto ‘giocare’ con i tempi di esposizione, rispetto alle altre volte alzando di parecchio gli Iso. Infatti rispetto alle altre volte c’è più ‘rumore’. Ma volevo rappresentare i soggetti fermi sul terrazzamento, di modo che non ci fosse un effetto mosso, il tutto nei pochi minuti a disposizione prima che il sole tramontasse completamente. Dopo alcuni tentativi sono riuscito a raggiungere il risultato.”